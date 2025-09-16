Frankfurt’a sert ve atlet tarifesi! Buruk hem oyunda hem kadroda önemli değişimlere gidecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Frankfurt maçında farklı bir kadroyla çıkmayı planlıyor. Ligde daha çok yetenekli oyuncuları sahaya süren deneyimli çalıştırıcı, Avrupa arenasında daha atlet ve mücadele gücü yüksek bir takım yaratacak.



3 İSİM KULÜBEYE

Frankfurt deplasmanında sağ bekte Roland Sallai'nin yerine Wilfried Singo'ya görev verecek Buruk, orta sahada Gabriel Sara'nın yerine Gabonlu ön libero Mario Lemina'yı oynatmayı düşünüyor. Sakatlığı bulunan Osimhen'in maçta forma giymesi halinde Barış Alper'in Yunus Akgün yerine kanatta görev yapması bekleniyor. Barış Alper, Osimhen'in oynamadığı senaryoda ise Icardi'nin yerine forvette görev yapacak. Buruk bu değişikliklerle takımın mücaele gücünü ve fizik kapasitesini de yukarı çekmeyi planlıyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıkan Barış Alper 3 gol, 3 asistle 6 gole katkıda bulundu.