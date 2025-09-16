PODCAST CANLI YAYIN
Frankfurt'a sert ve atlet tarifesi! Buruk hem oyunda hem kadroda önemli değişimlere gidecek

Ligde daha çok yetenekli oyuncuları sahaya süren Okan Buruk, Frankfurt maçına daha atlet ve sert bir takımla çıkmayı hedefliyor. Sallai’nin yerine Singo, Sara’nın yerine Lemina ve Icardi’nin yerine de Barış’ın oynaması bekleniyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Frankfurt maçında farklı bir kadroyla çıkmayı planlıyor. Ligde daha çok yetenekli oyuncuları sahaya süren deneyimli çalıştırıcı, Avrupa arenasında daha atlet ve mücadele gücü yüksek bir takım yaratacak.

3 İSİM KULÜBEYE
Frankfurt deplasmanında sağ bekte Roland Sallai'nin yerine Wilfried Singo'ya görev verecek Buruk, orta sahada Gabriel Sara'nın yerine Gabonlu ön libero Mario Lemina'yı oynatmayı düşünüyor. Sakatlığı bulunan Osimhen'in maçta forma giymesi halinde Barış Alper'in Yunus Akgün yerine kanatta görev yapması bekleniyor. Barış Alper, Osimhen'in oynamadığı senaryoda ise Icardi'nin yerine forvette görev yapacak. Buruk bu değişikliklerle takımın mücaele gücünü ve fizik kapasitesini de yukarı çekmeyi planlıyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıkan Barış Alper 3 gol, 3 asistle 6 gole katkıda bulundu.

