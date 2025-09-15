PODCAST CANLI YAYIN
Lille 90+8'de güldü

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında milli kaleci Berke Özer'in de formasını giydiği Lille konuk ettiği Toulouse'u Ethan Mbappe'nin 90+8'de attığı golle 2-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında milli kaleci Berke Özer'in de formasını giydiği Lille konuk ettiği Toulouse'u Ethan Mbappe'nin 90+8'de attığı golle 2-1 mağlup etti. Toulouse 50. dakikada Frank Magri'nin golüyle öne geçti. 90. dakikada Bentalep'in penaltıdan attığı golle beraberliği yakalayan ev sahibi 90+8'de Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe'nin attığı golle maçtan galip ayrıldı. Lille bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Toulouse ise 6 puanda kaldı.


Genç futbolcu son anlarda attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı

