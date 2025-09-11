SON DAKİKA
Beşiktaş’ın stoper hedefi Axel Disasi: Chelsea’den transfer gelişmesi

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Beşiktaş, Chelsea’nin 27 yaşındaki Fransız stoperi Axel Disasi için temaslarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, Disasi’yi bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Eylül 2025
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala kadrosundaki eksik noktaları tamamlamak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş stoper transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah- Beyazlılar'ın Chelsea forması giyen Axel Disasi ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

27 yaşındaki Fransız stoper için İngiliz ekibiyle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak istediği de gelen haberler arasında. Disasi transferinin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.

