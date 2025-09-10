Beşiktaş Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı’nı kadrosuna kattı

Takımdaki yerli kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağladı. Siyah- Beyazlılar, 30 yaşındaki sağ bek için Kayserispor'a 3 taksitte 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Siyah- Beyazlılar deneyimli futbolcu ile de 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Gökhan Sazdağı transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Gökhan'ı kadroda görmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferin gerçekleşmesinden dolayı son derece memnun olduğu da gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla dikkat çeken performans sergileyen Gökhan, 30 maçı çıkıp 4 asiste imza attı.

