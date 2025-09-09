PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Montella’ya moral ziyareti: “Biz sana güveniyoruz''

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun İspanya karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrası istifaya davet edilen Montella ile görüştüğü ve “Biz sana güveniyoruz hocam.” dediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Eylül 2025
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Montella’ya moral ziyareti: Biz sana güveniyoruz’’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Konya'da konuk ettiği İspanya'ya kötü bir oyun ortaya koyduğu mücadelede 6-0 kaybetmiş ve İtalyan teknik adam Vincenzo Montella oyun ve skordan dolayı sosyal medya üzerinden istifaya çağrılmıştı.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçın ardından deneyimli teknik direktör ile bir araya geldiği ve Montella'ya moral verdiği öğrenildi.

Hacıosmanoğlu'nun İtalyan çalıştırıcı ile yaptığı görüşmede, "Hocam bazen böyle maçlar olur. Biz sana güveniyoruz. Gelen eleştirileri kafanı takma. Biz federasyon olarak senin arkandayız. Benim Dünya Kupası'na gideceğimize inancım tam." ifadelerini kullandığı belirlendi.

25 MAÇTA 13 GALİBİYET

Türkiye ile 25 maça çıkan İtalyan teknik adam, 13 galibiyet, 8 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine dron saldırısı: Yangın çıktı!
Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları
İdefix
Başkan Erdoğan’dan muhalefetin sokak çağrılarına tepki: Bağırsalar da çağırsalar da adalet tecelli edecek
CHP’de İstanbul savaşı! Gürsel Tekin Baba ocağım dediği il binasında... Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li
Bitleri kanlandı! FETÖ’cülerden CHP’ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik’ten Taksim’e çağrı
Gözleri KaraDeniz
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG’ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
Togg Avrupa yolculuğuna başladı: T10X ve T10F Almanya’da ön siparişe açılıyor!
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: Köydeki ablamı bile tehdit ettiler
İzmir Balçova’da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! Saldırgan yakalandı 27 kişi gözaltına alındı
Fransa’da Bayrou hükümeti düştü
Başkan Erdoğan’dan İzmir’deki saldırı için taziye mesajı! Saldırganın bağlantıları araştırılıyor
İzmir’deki alçak saldırıya tepkiler peş peşe geldi! Bahçeli: Sokakların karışmasını hedefleyenler muvaffak olamayacak
İzmir’deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Fenerbahçe’ye Portekiz’den bir yıldız daha! Kerem’in ardından...
Kılıçdaroğlu CHP’deki şaibelilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özel’e protokol revize ettiren kavga
3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek
SÖZCÜ’nün Gürsel Tekin operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi’nden mi?
CHP’li Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: Asla müsaade etmeyeceğiz