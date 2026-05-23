İsrail Eğitim Bakanlığı’nda “gizli raporlama” iddiası: 160 öğretmen takibe alındı

İsrail'de Netanyahu karşıtı eylemler

MUHALİF EĞİTİMCİLERİ İŞTEN ATMAK İÇİN YASA HAZIRLIĞI

Haaretz'in haberinde, İsrail hükümetinin, eğitimcilere ilişkin "teröre destek" ve "terörle özdeşleşme" tanımlarının Eğitim Bakanı ve üst düzey bakanlık yetkililerince belirlenmesine olanak tanıyan tartışmalı bir yasa geçirdiğine işaret edildi.

Bir grup öğretmen ile insan hakları örgütü "Adalah" tarafından İsrail Yüksek Mahkemesi'ne yasanın iptali için iki ayrı başvuruda bulunulduğu belirtilen haberde, söz konusu yasanın öğretmenleri hızlıca işten atma ve devlete karşı geldiği düşünülen okullara mali desteği kesme imkanı da tanıdığı vurgulandı.

Yüksek Mahkeme'ye iptal başvurularda, yasanın gerçek amacının terörle mücadele değil insanları korkutmak ve hükümete yönelik eleştirileri susturmak olduğu belirtiliyor.

Öte yandan İsrail Eğitim Bakanlığının başvurular karşısında mahkemeye sunduğu ilk savunmada söz konusu birimin varlığından bile bahsedilmediği aktarıldı.

Haaretz'in konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Eğitim Bakanlığı yetkilileri, birimin çalışmalarının Adalet Bakanlığı ile diyalog halinde ve hukuki mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü savundu.

Yetkililer, birimin siyasi eleştirilerle ilgilenmediğini, yalnızca "terörle özdeşleşme, kışkırtma veya yasa dışı eylem" şüphesi taşıyan vakaları incelediğini ileri sürdü.

Ancak basına sızan belgeler, birimin, öğretmenlerin mesai saatleri dışındaki tüm sosyal medya faaliyetlerini ve kişisel görüşlerini raporladığını doğruluyor.

