Spor yazarları Trabzonspor - Konyaspor ZTK finalini değerlendirdi: Kırılma anı ve kupa

CEVDET ÜNÜVAR: FİNALDE KAYBETTİLER Konyaspor, bu finale kadar hiç kaybetmeden yürüdü... Bozkırın çocukları her turda biraz daha büyüdü, biraz daha inandırdı kendini. Zor maçlardan geçti, devleri devirdi, umutları omzunda taşıdı. Ama futbol bazen en acı cümleyi, en güzel hikâyelerin sonuna yazar... Yeşil beyazlılar, hiç yenilmeden geldikleri finalde ilk mağlubiyetlerini yaşadı. Ve o mağlubiyet sadece skor tabelasına değil, Konya'nın gecesine de düştü. Antalya semalarında gece ağır ağır mora dönerken, sanki Alpaslan Çakar dev final için özel bir finans tablosu hazırlamış gibiydi... Bir tarafta uzun vadeli konut kredisi ciddiyetiyle oynayan Konyaspor, diğer tarafta "bu işi hemen bitirelim" telaşıyla sahaya çıkan Trabzonspor... İlk düdükle birlikte temkin sahaya yayıldı. Konyaspor kontrollüydü. Trabzonspor ise Karadeniz dalgaları gibi sert ve aceleci... Sanki bordo mavili oyuncular kupayı bir an önce alıp memlekete götürmek ister gibiydi. İlk yarıda oyun dengedeydi ama eşitliği bozan bir an vardı. Pina taşıdı... Sadece topu değil, Trabzonspor'un kupaya olan inancını da taşıdı.

Paul Onuachu ise gecenin en güzel cümlesini yazdı. Öyle bir gol attı ki... Hazırlanışı ayrı alkış aldı, bitirişi ayrı hayranlık uyandırdı. Top filelere giderken Antalya'daki gece bir anda Karadeniz'e döndü. İlk yarının geri kalanında korku, cesaretin önüne geçti. "Onana'yı kaç kez gördük?" deseler, akıllara Bardhi'nin çaprazdan auta gönderdiği top gelirdi. Çünkü bu bölüm biraz da kalecilerin değil, kaybetmek istemeyen insanların maçıydı. Hakem ilk yarıyı uzattıkça uzattı...Dakikalar büyüdü, gerilim ağırlaştı. Ve finalin ilk perdesi 52. dakikada soyunma odasına yürüdü. Ama ikinci yarıya bambaşka bir Konyaspor çıktı. Bozkırın sert rüzgârı Antalya'ya indi adeta. Dakika 50'de Muleka'nın golüyle Anadolu Kartalları yeniden ayağa kalktı. Konya umutlandı, tribünler canlandı, final yeniden başladı. Ve sonra gecenin kırılma anı geldi... Dakika 58... Topun başında eski Trabzonsporlu Bardhi vardı. Belki de kupanın kaderini değiştirecek penaltı için... Tribünler sustu. Şehirler nefesini tuttu. Ama futbol bazen geçmişi de oyunun içine karıştırıyor. Bardhi vurdu... Ve top ağlarla değil, kaçan bir ihtimalle buluştu. İşte o an, final yeniden Trabzonspor tarafına döndü. Son bölümde bordo mavili takım tecrübesiyle ayakta kaldı. Konyaspor ise mücadeleyi bırakmayan yüreğiyle alkış aldı. Ve gece sonunda bir şehir sabaha şarkılarla uyandı... Diğer şehir ise başı dik ama sessizdi. Çünkü bazı finaller kupayla değil, bıraktığı hikâyeyle büyür. Ve böylesine ağır baskının, yüksek tansiyonun yaşandığı bir gecede; Halil Umut Meler de düdüğüyle oyunun önüne geçmeden, finalin ruhunu bozmadan maçı başarıyla yöneten isim oldu.

MUSTAFA ÇULCU: MELER'E YAKIŞMADI Maç başlar başlamaz sahaya atılan meşaleler nedeniyle yaklaşık 4 dakika oyun durdu. Oyunun devamında da ara ara atılmaya devam etti. Bu atılan meşaleler çift güvenlik arama noktasına ve turnikelerden üst aranmasına rağmen tribünlere nasıl sokulur, atanlar bundan nasıl bir keyif alırlar anlamıyorum. Ciddi bir güvenlik zaafiyeti var. Hakem de oyunu durduruyor temizletiyor, tekrar başlatıyor. Caydırıcı ve önleyici tutum ve kurumsal davranış maalesef yok! Trabzonspor ön alan baskısı ile etkili başladı. Topa daha fazla sahip oldu. Organize atak ve gol kralı Onuachu ile golü buldu. Son haftalarda oturmuş kadrosu ve oyun ezberi olan Konyaspor'un ilk yarıda ilk etkili şutu ancak 25'de Bardhi'den geldi. Konyaspor beraberlik golünde Muleka'ya bu kadar rahat vurdurmaları Saviç ve Mustafa'nın hatasıydı.

Konyaspor'un penaltısında kalede Onana devleşti kurtardı Trabzonspor'u ateşledi. Saviç, Ozan değişikliği Fatih Tekke'nin doğru hamlesiydi. İkinci yarı çok çekişmeli ve heyecanlı geçti. Penaltı golüyle Trabzonspor maçı da kupayı da kazanmayı bilgi. Maçın yıldızı Onuachu'ydu. Tebrikler Trabzonspor. Halil Umut Meler şu an ülkemizin tartışmasız en kariyerli hakemi. Lakin bu yeteneğe ne oldu böyle? İletişim iyidir de hakem oyuncularla bu kadar çok konuşmaz her pozisyonu izah etmez, anlatmaz. Hakemin dili düdüğü ve kartlarıdır. Gerektiğinde kısa öz söyler geçer. Aşırı hoş görü disiplini bozar güveni sarsar. İlk yarıda fauller ve kartlarda bir türlü standardı yakalayamadı 19 faul 4 sarı ile tamamladı. 55'te Adil'i formasından Folcarelli basit bir temasla çekince Meler sahada penaltıyı verdi. Oyunculardan mobing yedi ama sarı kart çıkaramadı çünkü kartını soyunma odasında unutmuş! 2 no'lu yardımcıdan kart aldı oyuna döndü. 77'de Jevtovic yüksek topu net elle smaç atarcasına oynayınca Meler bir kez daha doğru kararla penaltıyı verdi. Halil Umut Meler'in penaltılarda cesareti maç yönetiminde zafiyeti vardı. Oyunculara 12 sarı, kulübelere 4 sarı, 1 kırmızı ve 42 faulle oyunu tamamlayabildi. Bu tablo bir elit hakem kalitesine asla yakışmadı.