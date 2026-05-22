Umut Akyürek'in kızı Melek Bal sessizliğini bozdu: “Annemin üstüne gitmeyin”

Umut Akyürek ile kızı Melek Bal arasında ne oldu?

Umut Akyürek'in babasının cenazesinde kızı Melek Bal'ın çektiği bir video sosyal medyada büyük tepki toplamış, usta sanatçı da kızının bu hareketini onaylamayarak evde büyük huzursuzluklar yaşadıklarını itiraf etmişti.

Melek Bal annesi Umut Akyürek hakkında ne dedi?

Katıldığı programda annesini çok sevdiğini söyleyen Melek Bal, anne ve babasının çok saf ve iyi niyetli olduğunu belirterek, "İki saftan böyle fırlama bir şey çıkmış olabilir, annemin üstüne gitmeyin" dedi.

Umut Akyürek kızını evlatlıktan reddetti mi?

Umut Akyürek, daha önce yaptığı açıklamada evde sürekli kavga olduğunu ve kızını reddedecek noktaya kadar geldiğini belirtmişti.