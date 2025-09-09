Başakşehir’de Çağdaş Atan dönemi sona erdi: Yeni teknik direktör arayışı başladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı... 2023-24 sezonu başında göreve getirilen genç teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucu vedalaşıldığı açıklandı. Başakşehir yönetimi, Atan'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışına hız verdi. Aktarılan bilgilere göre Turuncu- Lacivertliler'in listesinde Nuri Şahin ve Erol Bulut'un yer aldığı ifade ediliyor. İstanbul ekibinde altyapı koordinatörü Marco Pezzaiuoli, Beşiktaş maçında takımın başında olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN