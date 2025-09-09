PODCAST CANLI YAYIN
Başakşehir’de Çağdaş Atan dönemi sona erdi: Yeni teknik direktör arayışı başladı

2023-24 sezonu başında göreve getirilen Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşma sonucu yollar ayrıldı. Başakşehir yönetimi, Nuri Şahin ve Erol Bulut’u gündemine aldı. Altyapı koordinatörü Marco Pezzaiuoli, Beşiktaş maçında takımın başında olacak.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı... 2023-24 sezonu başında göreve getirilen genç teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucu vedalaşıldığı açıklandı. Başakşehir yönetimi, Atan'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışına hız verdi. Aktarılan bilgilere göre Turuncu- Lacivertliler'in listesinde Nuri Şahin ve Erol Bulut'un yer aldığı ifade ediliyor. İstanbul ekibinde altyapı koordinatörü Marco Pezzaiuoli, Beşiktaş maçında takımın başında olacak.

