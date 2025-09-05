PODCAST CANLI YAYIN
İlkay Gündoğan Manchester City’nin en skorer 7 oyuncusu arasında

2016-17’den bu yana Manchester City forması giyen Galatasaray’ın yeni transferi İlkay Gündoğan, 45 golle kulüp tarihinin en çok gol atan 7. ismi oldu. Listenin zirvesinde ise 88 golle Erling Haaland yer alıyor.

2016-17 sezonundan bu yana Manchester City forması giyen G.Saray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, bu dönemde attığı gollerle kulüp tarihine adını yazdırdı. City'de 2016-17 sezonundan itibaren en fazla gol atan oyuncular listesinde Gündoğan, 45 golle ilk 7 içinde yer aldı.

İLK SIRADA HAALAND VAR!..

Listenın zirvesinde 88 golle süper yıldız Erling Haaland bulunurken, onu 85 golle Raheem Sterling ve 82 golle Sergio Agüero takip etti. Kevin De Bruyne 65, Phil Foden 61 ve Gabriel Jesus 58 golle sıralamada yer aldı.

