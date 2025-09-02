A Milli Takım Montella yönetiminde Gürcistan ve İspanya maçlarına hazırlanıyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 Eylül'de Gürcistan, 7 Eylül'de de İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, dün akşam Riva'da toplandı. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti.

Ay-yıldızlıların idmanı yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

A Milli Takım Montella yönetiminde bir araya geldi.