Yusuf Akçiçek Arabistan yolcusu! En pahalı 3. satış

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç stoperi Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Avrupa'dan da birçok teklif alan genç oyuncuya, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu. Fenerbahçe ile Al Hilal 22.5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışın karından yüzde 15 pay karşılığında anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi :31 Ağustos 2025
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç stoperi Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Avrupa'dan da birçok teklif alan genç oyuncuya, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu. Fenerbahçe ile Al Hilal 22.5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışın karından yüzde 15 pay karşılığında anlaşma sağladı. Yusuf Akçiçek'in temsilcisinin, Al-Hilal ile sözleşme görüşmelerini yapmak için Suudi Arabistan'a gittiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan Yusuf Akçiçek, geçen sezon 21 maçta görev almıştı. Genç stoper, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 3. satışı oldu. Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro'ya, Arda Güler ise 24 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

