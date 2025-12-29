Yalova'daki polislerin şehadet haberi ailelerine veriliyor!
Son dakika haberi! Yalova'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit düşen 3 polisin kimlikleri belli oldu. Buna göre, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit hain saldırıda hayatını kaybetti. Şehit Külünk'ün Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki baba evine şehadet haberi verildi.
Buna göre, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit hain saldırıda hayatını kaybetti.
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün (50) Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki baba evine şehadet haberi verildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk'e ulaştırıldı. Haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Külünk'ün cenaze programının ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtildi.