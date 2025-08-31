Mendy Sevilla’ya gidiyor!

Trabzonspor, Muhammed Cham'ın ardından Batista Mendy konusunda da anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer, Fransız orta sahayı sezon sonuna kadar kiralık olarak Sevilla'ya gönderiyor. Bu transferden yaklaşık 1 milyon euro kiralama bedeli elde edilecek. Ayrıca sözleşmede zorunlu olmayan, bir satın alma opsiyonu da yer alıyor. 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolleri için İspanya'ya gideceği belirtiliyor.

83 MAÇTA OYNADI

Trabzonspor'un iki yıl önce kadrosuna kattığı Mendy, Bordo-Mavili forma altında çıktığı 83 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



