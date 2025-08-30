Fenerbahçe’de yeni hoca arayışı hız kazandı

Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışları hız kazandı. Geçmişte İsmail Kartal'ın göreve gelmesinde etkili olan bazı yöneticiler, Başkan Ali Koç'a tecrübeli teknik adamın yeniden göreve gelmesi gerektiğini söyledi. Yöneticilerin büyük çoğunluğu ise birden fazla aday üzerinden yapılacak oylama ile yeni teknik direktörün seçilmesini önerdi.

Bu arada gündeme gelen bir başka isim ise Vincenzo Montella. A Milli Takımımız'ı çalıştıran İtalyan teknik adama da teklif götürüleceği gelen haberler arasında. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktörü kısa süre içinde belirlemek istiyor. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in isimleri de Fenerbahçe ile anılıyor.