SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Zeynep Sönmez 3. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olmaya çok yakın

ABD Açık'ta Volynets'i 2-0 yenerek 2. tura yükselen Zeynep Sönmez, bir sonraki maçında galip gelmesi halinde bu turnuvada 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025
Zeynep Sönmez 3. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olmaya çok yakın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık'a dünya sıralamasının 81. basamağından katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez ilk turda ABD'li Katie Volynets'i 2-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı. 23 yaşındaki tenisçi, 2. turda Britanyalı Katie Boulter ile Ukraynalı Marta Kostyuk arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.

Bahtiye Musluoğlu'nun 1950 Fransa Açık'taki 3. tur başarısının ardından bu sene Wimbledon'da 3. tura yükselerek tarih yazan Zeynep, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği ABD Açık'ta galibiyet alması halinde turnuva tarihinde teklerde 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olacak.

Sönmez, Bahtiye Mustuoğlu'nun ardından bir turnuvada 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gazze’de soykırım Batı Şeria’da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: Filistin devletini kurdurmayacağız
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu: Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,88’e çıkabilir
Türkiye’den soykırımcı İsrail’in Suriye’deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat’taki Cumhur Zirvesi’nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan’a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü’nü dinletti | DEM’le manidar temas
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: Benim de başıma geldi’’
Hakem Kurulu son sözü söyledi! Memura yüzde 11 + 7 teklifi değişmedi: 2027’ye 1 puan iyileştirme | 58 maddede uzlaşı, taban aylıklara +1000
Avrupa’da istifa dalgası! İşgalci İsrail’in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ’’Müge Anlı ile Güven Bana’’ya damga vurdu
Ankara Kılıç kınından çıkar dedi... Şara YPG’nin özerklik hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
FETÖ’cülerden peş peşe Adil Öksüz itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te terörsüz Türkiye uyarısı! Yönünü Türkiye’ye ve Şam’a dönen kazanacak | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
Reuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyor
Devlet Bahçeli’den Zafer ateşiyle terörsüz Türkiye mesajı: Altın fırsat heba edilmemeli
ABD ile Fransa arasında Filistin krizi! Washington üstü kapalı tehdit etti Paris resmen Size düşmez dedi
Derin operasyon! Halit Yukay’ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | TCG Işın devrede
Mourinho’dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM’deki komisyon için ne diyor?
Trump şimdi de Kore siyasetine el attı! Güney liderine Kuzey liderini övdü: Beyaz Saray’da ilginç dakikalar