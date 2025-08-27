Zeynep Sönmez 3. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olmaya çok yakın

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık'a dünya sıralamasının 81. basamağından katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez ilk turda ABD'li Katie Volynets'i 2-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı. 23 yaşındaki tenisçi, 2. turda Britanyalı Katie Boulter ile Ukraynalı Marta Kostyuk arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.

Bahtiye Musluoğlu'nun 1950 Fransa Açık'taki 3. tur başarısının ardından bu sene Wimbledon'da 3. tura yükselerek tarih yazan Zeynep, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği ABD Açık'ta galibiyet alması halinde turnuva tarihinde teklerde 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olacak.

Sönmez, Bahtiye Mustuoğlu'nun ardından bir turnuvada 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olmuştu.