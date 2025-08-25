Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda iki altın madalya

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli ve Nusrat Allahverdi, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi 1500m serbest stil finalinde temsil etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Kuzey Tunçelli, 2023'ten sonra 800 ve 1500m'de ikinci kez çifte zafer elde etti. Milli sporcu Nusrat Allahverdi ve erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı. Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonayı 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamladı



Romanya'daki yarışlarda dün 2 altın kazandık.