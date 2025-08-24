Mourinho oyundan memnun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Kocaelispor galibiyeti sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Çok üstündük. Hak ettiğimizden daha faz farklı bir galibiyet oldu. 5-6 gol atabilirdik. Çok iyi oynadık. Belki sosyal medyadakiler ve TV'dekiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyor" dedi.



Mourinho, "Çağlar ve İsmail fantastik oynadı. Hatta İsmail ben geldiğiminden beri en iyi performansını gösterdi. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok temiz pas da yaptı" diye konuştu.



Takımının 3. golünü atan Talisca, "Hepimiz çok çalıştık. Rakibi iyi analiz ettik. Gösterdiğimiz performanstan memnunum. Herkesi kutluyorum" ifadesini kullandı.



Fenerbahçe, Kocaelispor'u yenerek Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta Benfica ile kritik bir maça çıkacak.