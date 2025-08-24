PODCAST CANLI YAYIN
Mourinho oyundan memnun

Portekizli hoca, “Çok üstündük. Hak ettiğimizden daha faz farklı bir galibiyet oldu. 5-6 gol atabilirdik. Çok iyi oynadık. Belki sosyal medyadakiler ve TV’dekiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyor” diye konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Kocaelispor galibiyeti sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Çok üstündük. Hak ettiğimizden daha faz farklı bir galibiyet oldu. 5-6 gol atabilirdik. Çok iyi oynadık. Belki sosyal medyadakiler ve TV'dekiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyor" dedi.

HER ŞEYİ YAPACAĞIZ
Mourinho, "Çağlar ve İsmail fantastik oynadı. Hatta İsmail ben geldiğiminden beri en iyi performansını gösterdi. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok temiz pas da yaptı" diye konuştu.

HEPİMİZ ÇOK ÇALIŞTIK
Takımının 3. golünü atan Talisca, "Hepimiz çok çalıştık. Rakibi iyi analiz ettik. Gösterdiğimiz performanstan memnunum. Herkesi kutluyorum" ifadesini kullandı.

EVİNDE GÜLDÜ
Fenerbahçe, Kocaelispor'u yenerek Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta Benfica ile kritik bir maça çıkacak.

