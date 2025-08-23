Portekizli yıldızın sağlık raporu endişe yarattı! Temkinli bekleyiş sonrası flaş karar

Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in transferinden sağlık endişeleri nedeniyle vazgeçti.



Bordo- Mavili yönetim, oyuncunun güncel sağlık raporunu geçtiğimiz günlerde talep etmiş, yapılan detaylı incelemelerin ardından transferin yüksek risk taşıdığı sonucuna varılmıştı. Sanches'in sakatlık geçmişi ve mevcut sağlık durumu, teknik ekip ve sağlık kurulu tarafından detaylı bir şekilde değerlendirildi.



Yapılan son kontrollerin ardından oyuncunun sağlık durumu nedeniyle transferin gerçekleşmemesi yönünde karar alındı. 28 yaşındaki oyuncunun sık yaşadığı sakatlıkların sosyal medyada da taraftarlar tarafından eleştirildiği görüldü. Öte yandan, tecrübeli orta sahanın kariyerine Yunanistan'da devam etmesi bekleniyor. Oynadığı takımlarda birçok kupa kazanan Sanches'in, Panathinaikos'a transfer olacağı belirtildi.

Bordo-Mavili kulüpte yönetim, Portekizli orta sahanın güncel sağlık raporunu önceki gün talep ederek detaylı bir değerlendirme yaptı.



28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Portekiz'de Benfica'da kiralık geçirmişti.



PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmesi kalan Sanches'in değeri 3 milyon euro.