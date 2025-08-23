Eyüp Loide Augusto’yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor

Süper Lig ekiplerinden Eyüp, geçtiğimiz sezon Alanya'da forma giyen ve Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco Da Gama'ya transfer olan Loide Augusto'ya kancayı taktı. İstanbul ekibinin Angolalı sol kanadı 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmak ve satın alma opsiyonunu elinde bulundurmak istediği öğrenildi. Ayrıca, Eyüp'ün Augusto'yu Alanya döneminden beri takip ettiği belirtiliyor...

