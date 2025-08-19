Tekke yükselişe geçeceklerini söyledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bordo-Mavili hoca, "Güçlü bir rakiple karşılaştık. Ancak özellikle ilk yarı tempo çok düşüktü. Maçın 2. devresinde daha iyiydik. Rakibimiz özellikle savunmada çok dikkatliydi. Kasımpaşa iyi bir takım ve bize güçlük çıkardılar. Buna rağmen maçı hiç bırakmadık ve kazanmayı başardık. 2'de 2 yaptığımız için mutluyum. Daha iyi olacağız" diye konuştu

Trabzonspor 2. yarıda bulduğu tek golle mücadeleden 3 puanla ayrıldı.