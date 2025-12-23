Son dakika! Bakan Uraloğlu 2026'da köprü ve otoyol ücretleri gelecek zam oranını açıkladı

Köprü (AA)

"Karayolları Genel Müdürlüğümüzün kendi işlettiği otoyol, yaklaşık yarısını kendi işletiyor. Yeniden değerleme oranı yayınlandı. Yani o oranda olabilir diye düşünüyoruz. Yap işlet devret modeli ile yapılan otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir? Ona bakacağız, bazen %10 belki bir düzenleme yapıyor olabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde. Bir de enflasyon ne oldu? Mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır? Bunları dikkate alarak bir düzenleme yapalım diye düşünüyoruz."

Köprü ve Otoyol ücretlerine 2026’da yüzde 25,49 zam!