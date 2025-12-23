Son dakika! Bakan Uraloğlu 2026'da köprü ve otoyol ücretleri gelecek zam oranını açıkladı
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranını açıkladı. Buna göre, 2026 yılında köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında zam gelecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir televizyon kanalında yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranını açıkladı.
Uraloğlu, "Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak." dedi.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Karayolları Genel Müdürlüğümüzün kendi işlettiği otoyol, yaklaşık yarısını kendi işletiyor. Yeniden değerleme oranı yayınlandı. Yani o oranda olabilir diye düşünüyoruz. Yap işlet devret modeli ile yapılan otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir? Ona bakacağız, bazen %10 belki bir düzenleme yapıyor olabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde. Bir de enflasyon ne oldu? Mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır? Bunları dikkate alarak bir düzenleme yapalım diye düşünüyoruz."