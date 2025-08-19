Montella’nın hedefi Dünya Kupası

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemeleri öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan'la karşılaşacağız. Son dönemlerde ne kadar geliştiklerini ve takım olarak ne kadar ilerlediklerini görebiliyoruz. Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı