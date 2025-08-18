TS Black Card’da yönetim devreye girdi

Trabzonspor'un başlattığı TS Black Card kampanyasında toplam 543 kart satıldı ve kulübe 2 milyon 715 bin euro kaynak sağlandı... Kampanyaya ilk desteği Bordo- Mavililer'de Başkan Ertuğrul Doğan verdi. Doğan, 61 kart alarak 305 bin Euro katkıda bulundu. Yönetim kurulu üyeleri de 210 kart ile 1 milyon 50 bin euro destek sundu. Ardından ise bazı yöneticiler ve işadamları da Trabzonspor'un başlattığı bu kampanyaya verdikleri destekleri açıkladılar. Bordo-Mavili kulübün yönetim kurulu birçok işadamının hala bu konuya karşı sessiz kalmasını kulübe karşı duyarsızlık olarak nitelendirdi.