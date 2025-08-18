SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

TS Black Card'da yönetim devreye girdi

TS Black Card kampanyasında 543 kart satılarak kulübe 2.7 milyon Euro kaynak sağlandı. Fırtına’da yönetim karta büyük destek verirken, bazı iş insanlarının sessiz kalması eleştiri aldı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ağustos 2025
TS Black Card’da yönetim devreye girdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un başlattığı TS Black Card kampanyasında toplam 543 kart satıldı ve kulübe 2 milyon 715 bin euro kaynak sağlandı... Kampanyaya ilk desteği Bordo- Mavililer'de Başkan Ertuğrul Doğan verdi. Doğan, 61 kart alarak 305 bin Euro katkıda bulundu. Yönetim kurulu üyeleri de 210 kart ile 1 milyon 50 bin euro destek sundu. Ardından ise bazı yöneticiler ve işadamları da Trabzonspor'un başlattığı bu kampanyaya verdikleri destekleri açıkladılar. Bordo-Mavili kulübün yönetim kurulu birçok işadamının hala bu konuya karşı sessiz kalmasını kulübe karşı duyarsızlık olarak nitelendirdi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çanakkale’de zamanla yarış! Alev ablukasındaki 7 köye tahliye! 57. Alay’a girişler yasak | Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu büyük ölçüde kontrol altında
Alaska Zirvesi’nde ne konuşuldu? ABD’den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara’dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Türk Telekom
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman’a Fatih Keleş’in talimatını getiren avukat kim?
İstanbul’da soygun var! İBB soruşturmasında ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu Kültür A.Ş. çalışanına milyonlar akıttı
Basra ve Afrika etkisi İstanbul’a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası ’Ateş Topu’ sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak
Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos
Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç’tan babası İnan Kıraç’la yeni paylaşım! Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik
Kim Milyoner Olmak İster?de nefes kesen anlar: Risk aldı, 4x100 karışık bayrak yarışı sorusunda doğru cevabı verdi mi?
Çalışana psikolojik test için rıza şartı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur’a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ankara’da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır’ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Trabzonspor’da hedef 2’de 2! Fatih Tekke 11’ini netleştirdi
Özlem Çerçioğlu CHP’deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel’i belgelerle patlattı: Kuşadası’nda 6 milyarlık rant kavgası
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni’nin oyuncusu İbrahim Yıldız komada! Üzerine ağaç devrildi yaşam mücadelesi veriyor
Messi’nin yakın korumasının maaşı dudak uçuklatıyor
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
Fenerbahçe’de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden