Marquez bu sene MOTOGP’ye damga vuruyor!

MOTOGP Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Avusturya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı. Marquez, bitiş çizgisini 42 dakika, 11 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 6, sezonun 9. zaferine ulaştı. Tecrübeli pilot, MotoGP tarihinin 1000. yarışından zaferle ayrıldı. BK8 Gresini takımından İspanyol Fermin Aldeguer, liderin 1.118 saniye gerisinde ikinci, Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ise Marquez'in 3.426 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.