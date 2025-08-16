SON DAKİKA
Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni formatla grup aşaması heyecanı başlıyor

24 takımın 6’lı 4 torbaya ayrıldığı Ziraat Türkiye Kupası’nda, takımlar 4 maç oynayacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alanlar ile en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finale yükselirken, büyük mücadele Turkuvaz Medya ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında takımlar 3 grupta 4'er maç oynayacak. Grup liderleri ve ikincileri ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale çıkacak. Büyük heyecan yine Turkuvaz Medya'da olacak

Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası bu sezon değişen formatıyla oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapılacak.

Bunların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve maçlar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

Rezan Epözdemir ve Çallı’dan kirli işler! Çallı’nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Alaska’daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin’den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Trump Putin’i havalimanında karşıladı: Alaska’da iki kez tokalaştılar! Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump’tan röportaj: Barış artık Zelenskiy ve Avrupa’nın sorumluluğunda
Zaferin şifresi BAY! Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Avrupa’da panik: İlk hamle The Economist’ten
Hedeflerinde 15-20 yaş aralığındaki gençler var! Daltonlar suç örgütü iddianamesi ortaya çıktı: İşte örgütün 2 aşamalı planı
Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme bomba gibi düştü | En son İran’da görülmüştü
Rus gazetecilerin menüsünde Kievski! Lavrov’un kazağı, üsse sızan geyik Zelenskiy | Alaska’da gündeme damga vuran anlar…
Antalya’da Böcek soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! Kocaeli’de yangın sonrası tahliye başladı: Havadan ve karadan müdahale
Jose Mourinho’dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!