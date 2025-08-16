Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni formatla grup aşaması heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında takımlar 3 grupta 4'er maç oynayacak. Grup liderleri ve ikincileri ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale çıkacak. Büyük heyecan yine Turkuvaz Medya'da olacak

Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası bu sezon değişen formatıyla oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapılacak.

Bunların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve maçlar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.