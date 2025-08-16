Fenerbahçe Bayer Leverkusen’in Arjantinli yıldızı Exequiel Palacios’u transfer listesine aldı

Jose Mourinho'nun ısrarı üzerine Fenerbahçe orta saha transferi için yoğun mesai harcıyor... Kanarya, Youri Tielemans'tan sonra bir yıldız orta saha için daha harekete geçti. Kanarya, orta sahasını güçlendirmek adına Bayer Leverkusen forması giyen Arjantinli futbolcu Exequiel Palacios'u transfer listesine ekledi.

HEDEF YILDIZ OYUNCU

Sarı-lacivertli yönetim, Başkan Ali Koç ve kurmaylarının titiz çalışmalarıyla takıma oyun kurucu yönü güçlü, kaliteli bir futbolcu kazandırmayı hedefliyor. Palacios için Alman kulübü ve oyuncunun menajeri ile temaslar devam ediyor. Sportif Direktör Devin Özek, 2022-25 yılları arasında görev yaptığı Leverkusen'de Palacios ile daha önce birlikte çalışmıştı. Bu bağlantı, Sarı-Lacivertliler'in pazarlık sürecinde elini güçlendiriyor.

38 MAÇTA BOY OYNADI

1.78 boyundaki 26 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun Alman ekibi ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 40 milyon euro piyasa değerine sahip Palacios, geçtiğimiz sezon 38 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe, kritik bir hamle olarak görülen bu transferle takımın orta saha kalitesini ve oyun kurulumunu önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor.