Beşiktaş Taylan Bulut transferini tamamladı

Uzun süredir sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar'ın her konuda anlaştığı Taylan Bulut dün İstanbul'a geldi. Uçakta yeni formasını sırtına geçiren gurbetçi futbolcu, "Beşiktaş'a geldiğim için çok gururluyum. Beşiktaş taraftarları için sonuna kadar mücadele edeceğim, her şeyimi vereceğim." açıklamasını yaptı.

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Taylan ardından 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Alman basınına göre 19 yaşındaki futbolcu için Schalke'ye 6 milyon euro civarında bonservis bedeli ödenecek. Almanya'nın tüm alt yaş kategorilerinde milli takım formasını giyen Bulut, ligde yerli statüsünde oynayabilecek. Geçen yıl Bundesliga 2'de 24 maçta oynayan sağ bek bu sezon da 2 maçta 22 dakika sahada kaldı.