Beşiktaş Taylan Bulut transferini tamamladı

Beşiktaş, uzun süredir aradığı sağ beki buldu. Schalke’den transfer edilen 19 yaşındaki Taylan Bulut, İstanbul’a geldi ve Siyah-Beyazlı formayı giymekten gurur duyduğunu söyledi. Sağlık kontrolünün ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atacak genç futbolcu için yaklaşık 6 milyon euro bonservis ödeneceği bildirildi.

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uzun süredir sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar'ın her konuda anlaştığı Taylan Bulut dün İstanbul'a geldi. Uçakta yeni formasını sırtına geçiren gurbetçi futbolcu, "Beşiktaş'a geldiğim için çok gururluyum. Beşiktaş taraftarları için sonuna kadar mücadele edeceğim, her şeyimi vereceğim." açıklamasını yaptı.

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Taylan ardından 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Alman basınına göre 19 yaşındaki futbolcu için Schalke'ye 6 milyon euro civarında bonservis bedeli ödenecek. Almanya'nın tüm alt yaş kategorilerinde milli takım formasını giyen Bulut, ligde yerli statüsünde oynayabilecek. Geçen yıl Bundesliga 2'de 24 maçta oynayan sağ bek bu sezon da 2 maçta 22 dakika sahada kaldı.

