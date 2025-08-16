Beşiktaş Moritz Jenz transferinde ısrarcı: Wolfsburg’a 3 milyon euro teklif etti

Zayıf İrlanda ekibi St. Patrick's önünde tur atlamasına rağmen özellikle savunma performansıyla SOS veren Beşiktaş'ta stoper transferi için çalışmalar hız kazandı. Teknik ekibin verdiği liste doğrultusunda harekete geçen yönetim, Wolfsburg formasını giyen Moritz Jenz için düğmeye bastı.

Siyah-Beyazlılar'ın Alman kulübüyle pazarlık masasına oturduğu ve ilk yapılan görüşmede 3 milyon euroluk teklif yaptığı belirlendi. Alınan bilgilere göre Jenz'in fiyatını 7 milyon euro olarak belirleyen Wolfsburg yapılan teklifi geri çevirdi. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde Alman kulübüne yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekibi Mainz'da kiralık olarak geçiren Moritz Jenz 20 maçta 1646 dakika görev yapmıştı. 1.90 boyundaki Nijerya asıllı Alman futbolcu daha önce Lorient, Schalke 04 ve Celtic gibi takımlarda forma giydi.