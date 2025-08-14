Trabzonspor hem hızlı hem enerjik

Trabzonspor, Kocaelispor ile oynadığı maçta skor olarak sadece 1 gol üretse de istatistik olarak iyi bir görüntü ortaya koydu. Bordo-Mavililer toplam 114.785 metre mesafe kat etti. Takımın sprint sayısı 164'e ulaştı.



Orta sahanın dinamosu Folcarelli, 337 metre sprint mesafesi ile en yüksek değere ulaşırken, sağ kanatta görev yapan Pina ise 291 metre yüksek hız koşusuyla rakip savunmayı zorladı. Yeni transfer Olaigbe, 66 dakikalık sürede 8 sprint atarak hücum hızına katkı verdi. Fatih Tekke, Erzurum kampı dönüşünde sprint konusunda eksiklikleri olduğunu ve bunu gidermek için çok yoğun şekilde çalışacaklarını belirtmişti. İlk maçta takımın sprint mesafelerindeki artış dikkat çekti. Okay Yokuşlu, 67 pas arası girişimiyle savunmanın beyni oldu. Folcarelli, ikili mücadelelerdeki yüksek başarısıyla savunmaya da büyük destek verdi. Takımın alan genişliği ilk yarıda 39 metre iken, ikinci yarıda 38 metreye inerek rakibin boş alan bulmasını engelledi.

OLAIGBE'YE TAM NOT

Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, ilk maçında takımın hızına önemli oranda katkı sağlarken, ikili mücadelelerde de öne çıkmaya çalıştı. Bordo-Mavili formayla ilk kez sahaya çıkan Olaigbe, Kocaelispor maçında pas bağlantılarında dikkat çekti. %80'lik pas isabet oranı yakalayan genç oyuncu, kanatta yaptığı dripling denemeleriyle hücuma canlılık kattı. 6 kez denediği adam eksiltme girişiminde 3 kez başarılı oldu. Nijeryalı futbolcu, 12 ikili mücadelenin 5'ini kazanarak %41,6'lık bir oran yakaladı.



BLACK CARD'A HÜCUM

Trabzonspor, kulübünün başlattığı TS Black Card projesine yönetimden büyük destek geldi. Yönetim, toplam 210 adet TS Black Card satın alarak kampanyaya güçlü bir başlangıç yaptı. Başkan Doğan, bireysel olarak 61 kart alarak en yüksek katkıyı sağlayan isimdi.