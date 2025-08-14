SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor hem hızlı hem enerjik

Trabzonspor, Kocaelispor ile oynadığı maçta skor olarak sadece 1 gol üretse de istatistik olarak iyi bir görüntü ortaya koydu. Bordo-Mavililer toplam 114.785 metre mesafe kat etti. Takımın sprint sayısı 164'e ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Trabzonspor hem hızlı hem enerjik

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, Kocaelispor ile oynadığı maçta skor olarak sadece 1 gol üretse de istatistik olarak iyi bir görüntü ortaya koydu. Bordo-Mavililer toplam 114.785 metre mesafe kat etti. Takımın sprint sayısı 164'e ulaştı.

Orta sahanın dinamosu Folcarelli, 337 metre sprint mesafesi ile en yüksek değere ulaşırken, sağ kanatta görev yapan Pina ise 291 metre yüksek hız koşusuyla rakip savunmayı zorladı. Yeni transfer Olaigbe, 66 dakikalık sürede 8 sprint atarak hücum hızına katkı verdi. Fatih Tekke, Erzurum kampı dönüşünde sprint konusunda eksiklikleri olduğunu ve bunu gidermek için çok yoğun şekilde çalışacaklarını belirtmişti. İlk maçta takımın sprint mesafelerindeki artış dikkat çekti. Okay Yokuşlu, 67 pas arası girişimiyle savunmanın beyni oldu. Folcarelli, ikili mücadelelerdeki yüksek başarısıyla savunmaya da büyük destek verdi. Takımın alan genişliği ilk yarıda 39 metre iken, ikinci yarıda 38 metreye inerek rakibin boş alan bulmasını engelledi.

OLAIGBE'YE TAM NOT
Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, ilk maçında takımın hızına önemli oranda katkı sağlarken, ikili mücadelelerde de öne çıkmaya çalıştı. Bordo-Mavili formayla ilk kez sahaya çıkan Olaigbe, Kocaelispor maçında pas bağlantılarında dikkat çekti. %80'lik pas isabet oranı yakalayan genç oyuncu, kanatta yaptığı dripling denemeleriyle hücuma canlılık kattı. 6 kez denediği adam eksiltme girişiminde 3 kez başarılı oldu. Nijeryalı futbolcu, 12 ikili mücadelenin 5'ini kazanarak %41,6'lık bir oran yakaladı.

BLACK CARD'A HÜCUM
Trabzonspor, kulübünün başlattığı TS Black Card projesine yönetimden büyük destek geldi. Yönetim, toplam 210 adet TS Black Card satın alarak kampanyaya güçlü bir başlangıç yaptı. Başkan Doğan, bireysel olarak 61 kart alarak en yüksek katkıyı sağlayan isimdi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! Rüşvet, casusluk FETÖ’ye yardım suçu
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Özel’e soruşturma! AK Parti’den peş peşe tepki
Takas İstanbul
Milyonları ilgilendiren reform paketi yolda: Emeklilik kolaylaşıyor, çalışma hayatı değişiyor
Avukat Rezan Epözdemir’e casusluk ve FETÖ yardımı soruşturması
Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: Yarın partimize yeni isimler katılacak
Türk Telekom
Çanakkale’de 22 milyon liralık itfaiye aracı alevlere teslim oldu
Konut satışlarında büyük sıçrama: En çok ev alanlar yine onlar oldu!
CHP lideri Özgür Özel’in İBB Borsası iddiaları desteksiz çıktı | Hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz
Aydın’da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var
Özgür Özel Silivri’de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan’a Lan diye hakaret edip namusa dil uzattı!
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir Viking ile 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna katılmaya hak kazandı
Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Son durum ne?
Bakan Fidan’dan YPG’ye son uyarı: Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz
Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK toplandı! Temel aile hedef Türkiye Yüzyılı: 10 yıllık plan masada
Karaman Çocuk Evleri gerçeği! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı
İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: Adaylığım engellenirse…
Trump’tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek | Trump Rus ekonomisini çökertecek iddiası
AK Parti 24’üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!