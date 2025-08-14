Fenerbahçe’den Tielemans atağı: Aston Villa ile pazarlık başladı

Devler Ligi'nde Feyenoord'u eleyerek play-off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin Benfica maçlarına kadar 1 haftalık süreçte orta alanı güçlendirmek istediği ve taraftarları heyecanlandıracak bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

KAPIYI YÜKSEKTEN AÇTILAR!

Alınan bilgilere göre yönetim bir süredir gündeminde olan Youri Tielemans için resmi girişimlere başladı. Futbol direktörü Devin Özek'in Aston Villa ile temasa geçtiği ve görüşme yapıldığı öğrenildi. İngiliz yetkililerin şu anda 30 milyon euronun üzerinde bir beklentisinin olduğu ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı indirmek için pazarlıklar yaptığı belirlendi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen ve 38 milyon euro piyasa değeri olan Belçikalı futbolcunun 2027'ye kadar sözleşmesi var.

YÖNETİCİLER DE DEVREDE

Yönetimden bazı isimlerin bu transferin gerçekleşmesi için kişisel olarak da kulübe maddi katkıda bulunacakları iddia ediliyor. Teknik direktör Jose Mourinho özellikle savunmadan çıkış konusunda yaşanan problemleri gidermek için orta alana mutlaka 1. sınıf bir futbolcu transferi gerektiğini yönetime net şekilde iletmişti.

Fenerbahçe'nin Youri Tielemans'a ilgisini 10 Ağustos Pazar günü yayınlanan TAKVİM Gazetesi'nden işte böyle duyurmuştuk. Sarı-Lacivertliler bu haberden kısa bir süre sonra Aston Villa ile masaya oturdu.