Bournemouth Lille’den Bafode Diakite’yi 35 milyon euro’ya transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Fransa'nın Lille takımından Bafode Diakite'yi kadrosuna kattı. Bournemouth'dan yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Diakite ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. İngiltere basınında, transferin 35 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Profesyonel kariyerine ülkesinin Toulouse takımında başlayan 24 yaşındaki stoper, 2022'de Lille'e transfer oldu. Lille formasıyla 112 maça çıkan Diakite söz konusu karşılaşmalarda takımı adına 13 gol kaydetti.

