SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fatih Tekke savaşacak futbolcu istiyor

Fatih Tekke’nin flaş sözleri sonrası Trabzonspor, astronomik maaş taleplerine kapılarını kapattı. Transfer önceliği sol ayaklı kanat ve bek bölgesine verildi. Fırtına, yüreğini ortaya koyacak futbolculara kapısını açacak

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025
Fatih Tekke savaşacak futbolcu istiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kocaeli maçından sonra kulüpten astronomik ücret isteyen futbolculara kapılarını kapattıklarını açıkladı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, baskı oyununa uyum sağlayabilen bir takım profili istiyor... Bu doğrultuda yüreğini ortaya koyacak futbolcuların kadroya katılması hedefleniyor. Bordo- Mavili yönetimin önceliğinin ise mevcut kadroda eksikliği hissedilen sol ayaklı kanat ve bek bölgesine takviye yapmak olduğu öğrenildi. Tekke'nin transferdeki tutumu ve sol ayaklı kanat ile bek bölgesine yapılacak hamleler, Fırtına'nın yeni sezonda kadro kalitesini artırma noktasında kritik önemde görülüyor.

Deneyimli teknik adam, yeni sezonda farklı bir Trabzonspor yaratmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Türk Telekom
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir ve Kahramanmaraş’ta yeşil vatan savunması
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Rezan Epözdemir’in olmadığı masa yok! İş insanının oğlundan dikkat çeken iddia | 2 milyarlık malımıza çöktü
Balıkesir’deki depremde tutuklama: Binanın sahibi hakkında karar verildi!
TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler konuşacak
Rotterdown: Sıradaki gelsin! Fenerbahçe - Feyenoord: 5-2 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer Müge Anlı ile Güven Bana’ya damga vurdu
Başkan Erdoğan’dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Rezan Epözdemir’in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası’ndan Ankara’ya CHP-CIA-MOSSAD’ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum kolon kesme iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe’den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Galatasaray’a çifte yıldız! Sona gelindi