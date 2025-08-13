Fatih Tekke savaşacak futbolcu istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kocaeli maçından sonra kulüpten astronomik ücret isteyen futbolculara kapılarını kapattıklarını açıkladı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, baskı oyununa uyum sağlayabilen bir takım profili istiyor... Bu doğrultuda yüreğini ortaya koyacak futbolcuların kadroya katılması hedefleniyor. Bordo- Mavili yönetimin önceliğinin ise mevcut kadroda eksikliği hissedilen sol ayaklı kanat ve bek bölgesine takviye yapmak olduğu öğrenildi. Tekke'nin transferdeki tutumu ve sol ayaklı kanat ile bek bölgesine yapılacak hamleler, Fırtına'nın yeni sezonda kadro kalitesini artırma noktasında kritik önemde görülüyor.

Deneyimli teknik adam, yeni sezonda farklı bir Trabzonspor yaratmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.