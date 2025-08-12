Galatasaray Inter’in Yann Sommer ve Benjamin Pavard transferinde hamle yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar Milano ekibi Inter'in iki yıldızı Yann Sommer ve Benjamin Pavard'ı gündemine aldı. Cimbom'un öncelikle iki oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve yapılan görüşmeler sonucunda Inter'e teklifte bulunduğu öğrenildi.

Aslan'ın İsviçreli file bekçisi Sommer'i bonservisiyle, Fransız stoper Pavard'ı da kiralık kadrosuna katma talebini İtalyan ekibine bildirdiği ve cevap beklediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımın gündeminde kaleci transferi için ilk aday Manchester City forması giyen Ederson olsa da yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı Sommer için harekete geçildiği de gelen haberler arasında.