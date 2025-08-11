Fenerbahçe’den TFF ve MHK’ye uyarı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, hakem kararları ve futbolun yönetimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Komsuoğlu, özellikle hakem atamaları ve kurulların kararlarının yakından takip edileceğini belirterek, önemli uyarılarda bulundu. Sporx'e konuşan Komsuoğlu "Fenerbahçe, masa başı oyunlarının sahaya yansımasını engellemek için benzeri olmayan bir yaklaşım sergileyecek. Öncelikle MHK başkanına tekrar sesleniyoruz. Geçmiş hataları tekrar etme gafletine düşmeyin. Başta temiz futbol için mücadele veren TFF başkanı olmak üzere bu kangrenden kurtulmak için herkesin farkında ve kararlı olması gereken bir dönemdeyiz. Bugünden ikaz ediyoruz; sonuçlarına katlanmaya hazır olmayanlar, kirli yapının içinde yer almasın" dedi.



