Siyah-Beyazlı taraftarların Sancho çılgınlığı

M.United ile yollarını ayıracak Jadon Sancho için Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada adeta coştu... Sancho’nun Instagram paylaşımına 1 milyondan fazla “#ComeToBeşiktaşSancho” yorumu yapıldı.

Giriş Tarihi :10 Ağustos 2025
İngiliz devi Manchester United'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu Jadon Sancho için Beşiktaş'ın yeniden devreye girdiği öne sürülmüştü.

İngiliz devinde gözden düşen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Sancho'nun güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilirken, yıldız ismin yıllık 10 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu iddia ediliyor. Beşiktaş camiasında heyecan yaratan bu gelişme, taraftarları da harekete geçirdi.

Siyah-Beyazlı taraftarlar, sosyal medyada büyük bir kampanya başlatarak İngiliz yıldıza mesaj yağdırdı. Sancho'nun Instagram hesabındaki son paylaşımına 1 milyondan fazla "#ComeToBeşiktaşSancho" yorumu yapıldığı bildirildi.

