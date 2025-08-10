SON DAKİKA
B planı Ghobo | Beşiktaş sol kanada transferde çok temkinli

Sancho’nun 10 milyon Euro’luk maaş talebi sonrası B planı devreye girdi. Kartal, Yann Gboho’yu alternatif isim olarak belirledi.

Giriş Tarihi :10 Ağustos 2025
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sol kanat için öncelikli hedef olarak Jadon Sancho'yu belirleyen Siyah- Beyazlılar, İngiliz yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle alternatif isimleri de gündemine aldı.

Manchester United forması giyen Sancho'nun, Beşiktaş'tan yıllık 10 milyon Euro gibi yüksek bir maaş talep etmesi yönetimi zor durumda bıraktı. Bu nedenle teknik heyet ve transfer komitesi, B planı olarak Fransız futbolcu Yann Gboho'yu listesine aldı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen Gboho'nun güncel piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu belirtilirken, kulübünün oyuncu için 12 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

Geride kalan sezonda Toulouse formasıyla 31 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 4 asistle skora katkı sağladı. Fransız ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gboho, sol kanadın yanı sıra ofansif orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Teknik heyetin çok yönlü oyuncuyu takip ettiği gelen bilgiler arasında.

