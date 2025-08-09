Cimbom’a çifte teklif müjdesi!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Carlos Cuesta ve Nicolo Zaniolo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya'nın Vasco da Gama takımının, savunmasını güçlendirmek için Cuesta ile ilgilendiği belirtildi. Güney Amerika kaynakları, transferin yakın olduğunu aktarıyor.

Öte yandan, daha önce Flamengo, Benfica ve PSV'nin peşinde olduğu Zaniolo'ya son olarak Serie A ekiplerinden Udinese'nin talip olduğu ifade ediliyor. Her iki oyuncu için gelen teklifler, Sarı- Kırmızılı kulüpte kadro ve finansal planlama açısından yeni fırsatlar yaratabilir.