Büyük kapışma | Aslan’ın da ilgilendiği Gianluigi Donnarumma’ya Avrupa devleri talip oldu

PSG'den ayrılması gündemde olan Gianluigi Donnarumma'nın talipleri artıyor.

ESPN'de yer alan haberde, Chelsea, Manchester United ve Inter'in, Donnarumma'nın menajeri Enzo Raiola ile temas kurduğu ve yakın zamanda oyuncu için teklif yapmalarının beklendiği kaydedildi.

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, İtalyan kalecinin durumunu takip ettiği öne sürülmüştü. Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen 26 yaşındaki yıldız eldiven, kalesinde 43 gol gördü ve 17 kez kalesini gole kapadı. Sarı-Kırmızılılar'ın, deneyimli kaleci için strateji belirlediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.