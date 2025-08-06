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Fırtına Olaigbe'yi indiriyor | Fatih Tekke yeni kanat oyuncusuna kavuşuyor! Trabzonspor Rennes forması giyen Belçikalı yıldızın transferini bitiriyor

Uzun süredir kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe ve kulübü Rennes ile anlaşma sağladı. Belçikalı yıldız futbolcunun bugün Bordo-Mavili takıma imza atması bekleniyor...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
Fırtına Olaigbe’yi indiriyor | Fatih Tekke yeni kanat oyuncusuna kavuşuyor! Trabzonspor Rennes forması giyen Belçikalı yıldızın transferini bitiriyor

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Fırtına uzun süredir arayışı süren sol kanat transferinde mutlu sona yakın. Bordo-Mavililer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in genç yıldızı Kazeem Olaigbe için çok önemli bir adım attı.

Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla istediği sol kanat oyuncusu konusunda tercihini 22 yaşındaki futbolcudan yana kullanmıştı. Olaigbe'nin menajeriyle ve kulübü Rennes ile kesin olarak anlaşma sağlandığı öğrenildi. Nijerya asıllı Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Cercle Brugge takımından 5 milyon 250 bin euroya Rennes'e transfer oldu. Yine geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'nde 19 maçta 3 gol atarken, Rennes forması altında ise 10 maçta 2 asistlik katkı sağladı. Toplamda ise her iki ligde kupalar ve Avrupa maçları dahil geçtiğimiz sezon 41 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergiledi. Hem bire bir adam geçme becerisi hem de çizgide dikine oynayabilen stiliyle dikkat çeken genç oyuncunun, Fatih Tekke'nin 3-5-2 sistemine alternatif üretme noktasında da esneklik kazandırabileceği ifade ediliyor. 2002 doğumlu olan Kazeem Olaigbe, Rennes'de teknik direktörü ile yaşadığı sorun nedeniyle geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmıştı.

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