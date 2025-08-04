Nelson Semedo Fener’de mutlu

Yeni transfer Semedo, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de çok iyi karşılandığının altını çizdi... Portekizli yıldız "Buradaki ilk günlerim oldukça iyi geçti. Takım arkadaşlarım da burada beni çok iyi karşıladılar. Böyle olduğunda tabii ki adaptasyonunuz daha kolay oluyor. Zaten buraya gelmeden önce de tanıdığım bazı kişilerle konuşmuştum. Onlardan biri de kondisyonerimiz Antonio. Kendisini daha önceden tanıyordum. Aynı şekilde Talisca'yı da tanıyordum. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Gelmeden önce de Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyordum. Sanki yeni gelmiş gibi değil de uzun süredir buradaymışım gibi hissettim" diye konuştu.