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Fırtına ligin açılışını mutlak 3 puanla yapmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'i belirlemeye çalışıyor

Transferlerin gecikmesi nedeniyle sorun yaşayan tecrübeli teknik adam orta alan ve sol kanat tercihini yapmakta zorlanıyor. Uğurcan, Batagov, Savic, Mustafa, Pina ve Onuachu ise şu anda takımın banko isimleri olarak görülüyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Fırtına ligin açılışını mutlak 3 puanla yapmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11’i belirlemeye çalışıyor

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Trabzonspor'da 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk ederek sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Teknik direktör Fatih Tekke de hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Erzurum kampı ve Trabzon'daki antrenman döneminin ardından gözler artık Kocaelispor maçına çevrilmiş durumda.

SAVUNMA ŞEKİLLENDİ
Yeni sezonda daha ofansif bir oyun anlayışı ile sahaya çıkmayı planlayan Tekke, elindeki mevcut kadroya göre en ideal 11'i oluşturmanın hesaplarını yapıyor. Ancak deneyimli teknik adam, özellikle orta saha ve sol kanat takviyelerinin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle bazı mevkilerde zorluk yaşıyor. Kalede Uğurcan'ın yeri garanti. Savunmada Savic ile Batagov formaya en yakın isimler. Sağ kanat bekte Pina, sol bekte ise Mustafa güven veriyor.

ORTA ALANDA SORUN VAR
Lundstram ile yolların ayrılmasıyla orta sahada Tekke; Okay, Mendy ve Falcorelli'yı birlikte oynatmayı planlıyor. Sağda Visca ve Zubkov arasında rekabet yaşanırken, sol kanatta ise Nwakaeme şu an için alternatifsiz. Hücum hattında Onuachu ve Augusto birlikte deneniyor. Sezon öncesi kadro şekillenmeye başlarken, Tekke'nin Kocaelispor karşısında sahaya süreceği ilk 11 camiada merakla bekleniyor.

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