Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde... Kahramanmaraş'ta yetkisizlik kararı | Dosya artık Ankara’da
Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada dosya yeniden açıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır sürdürdüğü soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verdi. Olaya dair toplanan bütün deliller, ifadeler, raporlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Şüpheli kazaya dair hukuki sürecin yeni aşaması artık başkentte yürütülecek. Takvim, şüpheli helikopter kazasındaki FETÖ izlerini belgelerle netleştirmişti. Radar kayıtlarındaki kayıp 4 dakika ve 12 saniyelik sır, savaş uçaklarının müdahalesi ihtimalini güçlendirmişti. Soruşturmayı karartan FETÖ ekibi deşifre edilirken, kilit isim Kamil Bakum tutuklanmıştı. İtirafçıların beyanlarında örgüt yöneticilerinin dosyayı kapatmak için “Tereyağından kıl çeker gibi hallettik.” dedikleri ortaya çıkmıştı. Olayın planlı suikast olduğu yönündeki bulguları tekrar ve yeniden sıralıyoruz…
Hızlı Özet Göster
- Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin öldüğü helikopter kazasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.
- 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişi hayatını kaybetti.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki mevcut evrakları inceleyerek soruşturmanın yol haritasını belirleyecek.
- Kazada hayatını kaybeden isimler arasında BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe de bulunuyor.
- Helikopter kazası 17 yıldır kamuoyunun gündeminde yer alıyor ve çeşitli soruşturmalara konu oldu.
Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına dair yıllardır süren hukuki süreçte yeni sayfa açıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı alarak dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.
YENİ SÜREÇ BAŞKENTTE
Uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer tutan, çeşitli iddialar nedeniyle farklı soruşturmalara konu edilen olayla ilgili dosyanın Ankara'ya gönderilmesiyle soruşturmanın yeni aşaması başkentte yürütülecek.
Yetkisizlik kararının ardından dosyada yer alan bütün belge, ifade, rapor, deliller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılacak.
Başsavcılık, dosya kapsamındaki mevcut soruşturma evraklarını inceleyerek bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirleyecek.
YENİ SAVCININ İLK İŞİ
Yargı kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı makamına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik atanmıştı.
HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz başsavcıvekilliği görevlerine getirilmişti.
Yeni görevlendirmelerle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in ilk görev dosyası Muhsin Yazıcoğlu ve arkadaşlarının can verdiği şüpheli helikopter kazasını araştırmak olacak.
KAZA MI SUİKAST Mİ
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş, pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetti.
FETÖ İZİ BELİRGİNLEŞECEK
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili 2020 yılında KOM Başkanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yeni bir soruşturma açılmış ve suikasttaki FETÖ izi delillendirilmişti.
Ancak soruşturma ilerlememişti.
RADAR KAYITLARINI KASITLI KARARTTILAR
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen suikast soruşturmalara FETÖ gölgesi düşmüştü.
Örgüt yöneticilerinin yargı ve emniyet içindeki hücreleri aracılığıyla dosyayı kapatmaya çalıştıkları, sahte bilgi notları yayarak arama kurtarma çalışmalarını aksattıkları ve helikopterdeki kritik cihazları yok ettikleri belirlenmişti.
Güncel adli tıp raporları, kurbanların kanındaki karbonmonoksit oranlarına dair geçmişteki yanıltıcı verileri yalanlayarak sabotaj ihtimalini kuvvetlendiren tıbbi bulguları ortaya koymuştu.
Ayrıca, kaza anına ait radar kayıtlarının kasıtlı olarak karartıldığı ve olay mahallinde uçuş yapan savaş uçaklarının varlığına dair şahit ifadeleri ile bilirkişi görüşleri gündeme gelmişti.
Yakalanan FETÖ imamlarının itirafları, suikastın üzerindeki gizem perdesini aralarken davanın seyrini değiştirecek nitelikteki operasyonel detayları gün yüzüne çıkarmıştı.
ŞAİBELER ZİNCİRİ
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hakk'a yürüdüğü 25 Mart 2009 tarihindeki şüpheli helikopter kazasında, soruşturma dosyalarına yansıyan ve süreci suikast sarmalına dönüştüren şaibelerden bazıları şöyle sıralanıyor…
Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi
Adli Tıp Genel Kurulu'nun 30 üyesi, "kandaki karbondioksit oranının ölümden sonra da artabileceğini" savunan 2011 tarihli raporu oy birliğiyle tekzip etti. Yeni raporda, Yazıcıoğlu'nun kanında %13,1, pilotta %26,7 ve gazeteci İsmail Güneş'te %27 oranında karboksihemoglobin bulunduğu, bu gazın helikoptere kurulan bir düzenekle enjekte edilmiş olabileceği iddia edildi.
Radar kayıtlarındaki 4 dakikalık sır
Helikopterin düştüğü tahmin edilen 15:03 ile 15:07 saatleri arasında, bölgedeki tüm radarların aynı anda "arıza" nedeniyle karardığı iddia edildi. Fakat yıllar sonra bir subayın ihbarıyla, bu kayıtlara Erzurum Radar Mevzi Komutanlığı'ndaki bilgisayarlarda değil, bir CD'ye aktarılmış şekilde ulaşıldı.
Savaş uçaklarının türbülans etkisi
Olay anında helikopterin uçuş güzergahında "HH721" kodlu askeri jetlerin kural dışı uçuş yaptığı ve helikopterin üzerinden geçerek oluşturdukları "blast etkisi" (ani basınç) ile hava aracını düşürmüş olabileceği belirtildi. Jet pilotu Ali Armağan'ın FETÖ ile irtibatlı olduğu ve Adil Öksüz ile yoğun telefon trafiği bulunduğu saptandı.
GPS cihazlarını söktüler
Enkaz üzerindeki uçuş bilgilerini kaydeden kritik GPS ve kayıt cihazlarının, kaza kırım ekibinde yer alan askerler tarafından söküldüğü görüntülerle belgelendi. Bu cihazları söken Aydın Özsıcak ve Davut Uçum'un, 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer aldıkları ortaya çıktı.
Yanıltıcı bilgi notuyla kurtarma sabotajı
Dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklinde asılsız bilgi notu yayarak ekipleri yanlış yönlendirdiği ve çalışmaları sekteye uğrattığı kesinleşti.
12 Saniyelik gizemli görüşme
Şahit ifadelerine göre, olaydan saatler sonra gazeteci Yüksel Yancı'nın telefonu bir aramada 12 saniye boyunca açık kaldı. Telefonu açan kimliği belirsiz kişinin, "Bu telefonu bir daha aramayın, başınız derde girer" diyerek tehditte bulunduğu iddia edildi.
FETÖ'nün "dosyayı kapatın' talimatı
Örgüt itirafçıları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Yazıcıoğlu dosyası tereyağından kıl çeker gibi kapatılsın" talimatı verdiğini itiraf etti. Bu kapsamda 10 kişilik "mahrem imam" ekibinin yargıyı ve emniyeti yönlendirerek dosyayı örtbas etmeye çalıştığı deşifre oldu.
Cesetlerin yeri değişti
Gizli şahit beyanlarına göre, Yazıcıoğlu'nun koordinatların 150 metre uzağına sürüklenerek götürüldüğü ve vücudundaki darp/travma izlerinin ölümden sonra oluştuğuna dair Adli Tıp raporlarının bulunduğu öne sürüldü.
Görüntüler FETÖ bankasında saklandı
Yazıcıoğlu'nun ölüm öncesi ve sonrasına ait görüntülerin bulunduğu bir flash belleğin, FETÖ'ye ait kapatılan Bank Asya'daki şifreli bir kasada saklandıktan sonra Pensilvanya'ya götürüldüğü bilgisi soruşturma dosyasına girdi.
"Tereyağından kıl çeker gibi hallettik!"
Suikastın ardından başlatılan hukuki süreci manipüle eden FETÖ ekibi tek tek deşifre edildi. Cinayet soruşturmasının kilit isimlerinden FETÖ mensubu Kamil Bakum tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgütün üst düzey yöneticilerinin dosyayı kapatmak için verdikleri talimatlar itirafçı beyanlarına yansıdı. İtirafçıların anlattıklarına göre örgüt yöneticileri süreci değerlendirirken, "Dosyayı kapattık. Tereyağından kıl çeker gibi hallettik." ifadelerini kullandı.
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