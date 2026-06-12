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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde... Kahramanmaraş'ta yetkisizlik kararı | Dosya artık Ankara’da

Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada dosya yeniden açıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır sürdürdüğü soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verdi. Olaya dair toplanan bütün deliller, ifadeler, raporlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Şüpheli kazaya dair hukuki sürecin yeni aşaması artık başkentte yürütülecek. Takvim, şüpheli helikopter kazasındaki FETÖ izlerini belgelerle netleştirmişti. Radar kayıtlarındaki kayıp 4 dakika ve 12 saniyelik sır, savaş uçaklarının müdahalesi ihtimalini güçlendirmişti. Soruşturmayı karartan FETÖ ekibi deşifre edilirken, kilit isim Kamil Bakum tutuklanmıştı. İtirafçıların beyanlarında örgüt yöneticilerinin dosyayı kapatmak için “Tereyağından kıl çeker gibi hallettik.” dedikleri ortaya çıkmıştı. Olayın planlı suikast olduğu yönündeki bulguları tekrar ve yeniden sıralıyoruz…

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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde... Kahramanmaraş'ta yetkisizlik kararı | Dosya artık Ankara’da
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  • Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin öldüğü helikopter kazasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.
  • 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişi hayatını kaybetti.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki mevcut evrakları inceleyerek soruşturmanın yol haritasını belirleyecek.
  • Kazada hayatını kaybeden isimler arasında BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe de bulunuyor.
  • Helikopter kazası 17 yıldır kamuoyunun gündeminde yer alıyor ve çeşitli soruşturmalara konu oldu.

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına dair yıllardır süren hukuki süreçte yeni sayfa açıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı alarak dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.

Muhsin Yazıcıoğlu suikastında şok detay! 12 saniyelik sır!Muhsin Yazıcıoğlu suikastında şok detay! 12 saniyelik sır!
Muhsin Yazıcıoğlu suikastında şok detay! 12 saniyelik sır!

YENİ SÜREÇ BAŞKENTTE

Uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer tutan, çeşitli iddialar nedeniyle farklı soruşturmalara konu edilen olayla ilgili dosyanın Ankara'ya gönderilmesiyle soruşturmanın yeni aşaması başkentte yürütülecek.

Yetkisizlik kararının ardından dosyada yer alan bütün belge, ifade, rapor, deliller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılacak.

Başsavcılık, dosya kapsamındaki mevcut soruşturma evraklarını inceleyerek bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirleyecek.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır süren soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı alarak evrakları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır süren soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı alarak evrakları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Yazıcıoğlunun ölümünde FETÖ iziYazıcıoğlunun ölümünde FETÖ izi
Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ izi

YENİ SAVCININ İLK İŞİ

Yargı kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı makamına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik atanmıştı.

HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz başsavcıvekilliği görevlerine getirilmişti.

Yeni görevlendirmelerle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in ilk görev dosyası Muhsin Yazıcoğlu ve arkadaşlarının can verdiği şüpheli helikopter kazasını araştırmak olacak.

Bütün belge, ifade, rapor, delillerin başkente ulaşmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı inceleyerek yeni yol haritasını belirleyecek.Bütün belge, ifade, rapor, delillerin başkente ulaşmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı inceleyerek yeni yol haritasını belirleyecek.

HSK kararnamesi yayımlandı... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Aykut Çelik dönemiHSK kararnamesi yayımlandı... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Aykut Çelik dönemi
HSK kararnamesi yayımlandı... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Aykut Çelik dönemi

KAZA MI SUİKAST Mİ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş, pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetti.

Muhsin Yazıcıoğlunun ölümünün arkasından FETÖ izi! Helikopterini takip eden jetin pilotu...Muhsin Yazıcıoğlunun ölümünün arkasından FETÖ izi! Helikopterini takip eden jetin pilotu...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün arkasından FETÖ izi! Helikopterini takip eden jetin pilotu...

FETÖ İZİ BELİRGİNLEŞECEK

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili 2020 yılında KOM Başkanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yeni bir soruşturma açılmış ve suikasttaki FETÖ izi delillendirilmişti.

Ancak soruşturma ilerlememişti.

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RADAR KAYITLARINI KASITLI KARARTTILAR

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen suikast soruşturmalara FETÖ gölgesi düşmüştü.

Örgüt yöneticilerinin yargı ve emniyet içindeki hücreleri aracılığıyla dosyayı kapatmaya çalıştıkları, sahte bilgi notları yayarak arama kurtarma çalışmalarını aksattıkları ve helikopterdeki kritik cihazları yok ettikleri belirlenmişti.

Güncel adli tıp raporları, kurbanların kanındaki karbonmonoksit oranlarına dair geçmişteki yanıltıcı verileri yalanlayarak sabotaj ihtimalini kuvvetlendiren tıbbi bulguları ortaya koymuştu.

Ayrıca, kaza anına ait radar kayıtlarının kasıtlı olarak karartıldığı ve olay mahallinde uçuş yapan savaş uçaklarının varlığına dair şahit ifadeleri ile bilirkişi görüşleri gündeme gelmişti.

Yakalanan FETÖ imamlarının itirafları, suikastın üzerindeki gizem perdesini aralarken davanın seyrini değiştirecek nitelikteki operasyonel detayları gün yüzüne çıkarmıştı.

SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ ekibi deşifre oldu: İşte isim isim listeSON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ ekibi deşifre oldu: İşte isim isim liste
SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ ekibi deşifre oldu: İşte isim isim liste

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde... Kahramanmaraş'ta yetkisizlik kararı | Dosya artık Ankara’da-5

ŞAİBELER ZİNCİRİ

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hakk'a yürüdüğü 25 Mart 2009 tarihindeki şüpheli helikopter kazasında, soruşturma dosyalarına yansıyan ve süreci suikast sarmalına dönüştüren şaibelerden bazıları şöyle sıralanıyor…

Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

Adli Tıp Genel Kurulu'nun 30 üyesi, "kandaki karbondioksit oranının ölümden sonra da artabileceğini" savunan 2011 tarihli raporu oy birliğiyle tekzip etti. Yeni raporda, Yazıcıoğlu'nun kanında %13,1, pilotta %26,7 ve gazeteci İsmail Güneş'te %27 oranında karboksihemoglobin bulunduğu, bu gazın helikoptere kurulan bir düzenekle enjekte edilmiş olabileceği iddia edildi.

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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde... Kahramanmaraş'ta yetkisizlik kararı | Dosya artık Ankara’da-6

Radar kayıtlarındaki 4 dakikalık sır

Helikopterin düştüğü tahmin edilen 15:03 ile 15:07 saatleri arasında, bölgedeki tüm radarların aynı anda "arıza" nedeniyle karardığı iddia edildi. Fakat yıllar sonra bir subayın ihbarıyla, bu kayıtlara Erzurum Radar Mevzi Komutanlığı'ndaki bilgisayarlarda değil, bir CD'ye aktarılmış şekilde ulaşıldı.

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Muhsin Yazıcıoğlu’nun bulunduğu helikopteri savaş uçakları mı düşürdü? Radar kayıtlarında kayıp 4 dakikada ne oldu?

Savaş uçaklarının türbülans etkisi

Olay anında helikopterin uçuş güzergahında "HH721" kodlu askeri jetlerin kural dışı uçuş yaptığı ve helikopterin üzerinden geçerek oluşturdukları "blast etkisi" (ani basınç) ile hava aracını düşürmüş olabileceği belirtildi. Jet pilotu Ali Armağan'ın FETÖ ile irtibatlı olduğu ve Adil Öksüz ile yoğun telefon trafiği bulunduğu saptandı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde... Kahramanmaraş'ta yetkisizlik kararı | Dosya artık Ankara’da-7

GPS cihazlarını söktüler

Enkaz üzerindeki uçuş bilgilerini kaydeden kritik GPS ve kayıt cihazlarının, kaza kırım ekibinde yer alan askerler tarafından söküldüğü görüntülerle belgelendi. Bu cihazları söken Aydın Özsıcak ve Davut Uçum'un, 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer aldıkları ortaya çıktı.

Yazıcıoğlunun ölümünde FETÖ iziYazıcıoğlunun ölümünde FETÖ izi
Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ izi

Yanıltıcı bilgi notuyla kurtarma sabotajı

Dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklinde asılsız bilgi notu yayarak ekipleri yanlış yönlendirdiği ve çalışmaları sekteye uğrattığı kesinleşti.

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SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu suikastında FETÖ'cü eski istihbarat amirine verilen cezanın gerekçesi açıklandı

12 Saniyelik gizemli görüşme

Şahit ifadelerine göre, olaydan saatler sonra gazeteci Yüksel Yancı'nın telefonu bir aramada 12 saniye boyunca açık kaldı. Telefonu açan kimliği belirsiz kişinin, "Bu telefonu bir daha aramayın, başınız derde girer" diyerek tehditte bulunduğu iddia edildi.

Muhsin Yazıcıoğlu suikastında şok detay! 12 saniyelik sır!Muhsin Yazıcıoğlu suikastında şok detay! 12 saniyelik sır!
Muhsin Yazıcıoğlu suikastında şok detay! 12 saniyelik sır!

FETÖ'nün "dosyayı kapatın' talimatı

Örgüt itirafçıları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Yazıcıoğlu dosyası tereyağından kıl çeker gibi kapatılsın" talimatı verdiğini itiraf etti. Bu kapsamda 10 kişilik "mahrem imam" ekibinin yargıyı ve emniyeti yönlendirerek dosyayı örtbas etmeye çalıştığı deşifre oldu.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde... Kahramanmaraş'ta yetkisizlik kararı | Dosya artık Ankara’da-8

Cesetlerin yeri değişti

Gizli şahit beyanlarına göre, Yazıcıoğlu'nun koordinatların 150 metre uzağına sürüklenerek götürüldüğü ve vücudundaki darp/travma izlerinin ölümden sonra oluştuğuna dair Adli Tıp raporlarının bulunduğu öne sürüldü.

Görüntüler FETÖ bankasında saklandı

Yazıcıoğlu'nun ölüm öncesi ve sonrasına ait görüntülerin bulunduğu bir flash belleğin, FETÖ'ye ait kapatılan Bank Asya'daki şifreli bir kasada saklandıktan sonra Pensilvanya'ya götürüldüğü bilgisi soruşturma dosyasına girdi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde... Kahramanmaraş'ta yetkisizlik kararı | Dosya artık Ankara’da-9

Muhsin Yazıcıoğlu cinayet soruşturmasının kilit FETÖcüsü Kamil Bakum tutuklandıMuhsin Yazıcıoğlu cinayet soruşturmasının kilit FETÖcüsü Kamil Bakum tutuklandı
Muhsin Yazıcıoğlu cinayet soruşturmasının kilit FETÖ'cüsü Kamil Bakum tutuklandı

"Tereyağından kıl çeker gibi hallettik!"

Suikastın ardından başlatılan hukuki süreci manipüle eden FETÖ ekibi tek tek deşifre edildi. Cinayet soruşturmasının kilit isimlerinden FETÖ mensubu Kamil Bakum tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgütün üst düzey yöneticilerinin dosyayı kapatmak için verdikleri talimatlar itirafçı beyanlarına yansıdı. İtirafçıların anlattıklarına göre örgüt yöneticileri süreci değerlendirirken, "Dosyayı kapattık. Tereyağından kıl çeker gibi hallettik." ifadelerini kullandı.

Son dakika: FETÖden Muhsin Yazıcıoğlu dosyası kapatılsın talimatı: Tereyağından kıl çeker gibi hallettikSon dakika: FETÖden Muhsin Yazıcıoğlu dosyası kapatılsın talimatı: Tereyağından kıl çeker gibi hallettik
Son dakika: FETÖ'den 'Muhsin Yazıcıoğlu dosyası kapatılsın' talimatı: Tereyağından kıl çeker gibi hallettik

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