Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde... Kahramanmaraş'ta yetkisizlik kararı | Dosya artık Ankara’da

FETÖ İZİ BELİRGİNLEŞECEK Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili 2020 yılında KOM Başkanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yeni bir soruşturma açılmış ve suikasttaki FETÖ izi delillendirilmişti. Ancak soruşturma ilerlememişti. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı

RADAR KAYITLARINI KASITLI KARARTTILAR BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen suikast soruşturmalara FETÖ gölgesi düşmüştü. Örgüt yöneticilerinin yargı ve emniyet içindeki hücreleri aracılığıyla dosyayı kapatmaya çalıştıkları, sahte bilgi notları yayarak arama kurtarma çalışmalarını aksattıkları ve helikopterdeki kritik cihazları yok ettikleri belirlenmişti. Güncel adli tıp raporları, kurbanların kanındaki karbonmonoksit oranlarına dair geçmişteki yanıltıcı verileri yalanlayarak sabotaj ihtimalini kuvvetlendiren tıbbi bulguları ortaya koymuştu. Ayrıca, kaza anına ait radar kayıtlarının kasıtlı olarak karartıldığı ve olay mahallinde uçuş yapan savaş uçaklarının varlığına dair şahit ifadeleri ile bilirkişi görüşleri gündeme gelmişti. Yakalanan FETÖ imamlarının itirafları, suikastın üzerindeki gizem perdesini aralarken davanın seyrini değiştirecek nitelikteki operasyonel detayları gün yüzüne çıkarmıştı. SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ ekibi deşifre oldu: İşte isim isim liste SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ ekibi deşifre oldu: İşte isim isim liste ŞAİBELER ZİNCİRİ Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hakk'a yürüdüğü 25 Mart 2009 tarihindeki şüpheli helikopter kazasında, soruşturma dosyalarına yansıyan ve süreci suikast sarmalına dönüştüren şaibelerden bazıları şöyle sıralanıyor…

Savaş uçaklarının türbülans etkisi Olay anında helikopterin uçuş güzergahında "HH721" kodlu askeri jetlerin kural dışı uçuş yaptığı ve helikopterin üzerinden geçerek oluşturdukları "blast etkisi" (ani basınç) ile hava aracını düşürmüş olabileceği belirtildi. Jet pilotu Ali Armağan'ın FETÖ ile irtibatlı olduğu ve Adil Öksüz ile yoğun telefon trafiği bulunduğu saptandı. GPS cihazlarını söktüler Enkaz üzerindeki uçuş bilgilerini kaydeden kritik GPS ve kayıt cihazlarının, kaza kırım ekibinde yer alan askerler tarafından söküldüğü görüntülerle belgelendi. Bu cihazları söken Aydın Özsıcak ve Davut Uçum'un, 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer aldıkları ortaya çıktı. Yazıcıoğlunun ölümünde FETÖ izi Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ izi Yanıltıcı bilgi notuyla kurtarma sabotajı Dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklinde asılsız bilgi notu yayarak ekipleri yanlış yönlendirdiği ve çalışmaları sekteye uğrattığı kesinleşti. SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu suikastında FETÖcü eski istihbarat amirine verilen cezanın gerekçesi açıklandı SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu suikastında FETÖ'cü eski istihbarat amirine verilen cezanın gerekçesi açıklandı