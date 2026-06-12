Kim Min-Jae Fenerbahçe'de de oynadı

56 GOLÜ VAR

Güney Kore'nin en golcü futbolcusu, 56 kez ağları sarsan Heung-min Son. En verimli yıllarını Tottenham'da geçiren ve şu an MLS'te forma giyen 33 yaşındaki futbolcudan beklentiler oldukça yüksek.

TANIDIK İSİMLER

Asya'nın en güçlü temsilcilerinden biri olan Güney Kore'nin kadrosunda tanıdık simalar bulunuyor. Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Min-jae Kim ile Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, ülkeleri adına mücadele veriyor. Takımın en değerlisi ise 28 milyon euro ile Kang-in Lee.