Övür, Fatoş Pınar Türker dosyasını açtı: Çıplak arama yalanının arkasındaki rüşvet gerçeği | 39 milyona 264 milyon!

İBB'nin bir iştiraki tarafından yapılan ihalede, 39 milyon 312 bin TL'lik bir ihale 264 milyon TL kar sağlayarak şaibeli bulundu.

İmamoğlu davasının tutuklu sanıklarından Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker üzerinden tekrar ısıtılarak gündeme getirilen cezaevinde çıplak arama iddialarının asıl gayesini irdeleyen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 264 milyon liralık devasa rüşvet çarkının gizlenmek istendiğini vurguladı. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel yönetimindeki partinin siyaset yolculuğuna para ve yalanı bulaştırdığını belirten Övür, bugünkü "'Çıplak arama' ve 264 milyonluk ihale" başlıklı makalesinde CHP içerisindeki yolsuzluk iddialarını, ihale vurgunlarını, siyasi krizleri detaylarla köşesine taşıdı.

"ÇIPLAK ARAMA" İDDİASININ ARKASINDAKİ RÜŞVET GERÇEĞİ

Fatoş Pınar Türker'in cezaevindeki iddialarına değinen Övür, savcılığın yalanladığı konunun kasıtlı olarak büyütüldüğünü kaydetti.

Övür, "Son günlerde bu yalan kampanyasına bir isim daha katıldı. 'İmamoğlu Suç Örgütü'nün önde gelen isimlerinden Fatoş Pınar Türker, bir kez daha 'cezaevinde çıplak arama' iddialarıyla gündem oldu. Fondaş medya da hemen harekete geçti, rüşvet almak suçundan tutuklu Türker'i manşetlere taşıdı." dedi.

İddianın yeni olmadığı gibi uygulamanın sadece Türkiye'deki cezaevlerine özgü olmadığını kaydeden Türker, savcılıktan yapılan açıklamada iddia araştırıldığını ve yalanlandığını kaydetti.

Ortada ciddi rüşvet gerçeği bulunduğunun altını çizen Övür, "Türker, İBB'nin bir iştirakinin müdürüyken bir ihale yapıyor. Davet usulüyle yapılan ihale 39 milyon 312 bin TL'ye bir firmaya veriliyor. İhaleyi alan firmanın kazancı ne kadar biliyor musunuz? 264 milyon... Akıl alır gibi değil, bundan daha net bir kıyak ihale olmaz. Herhalde yüzde yüz değil yüzde binlere varan bir kar ettirmenin bir sırrı var." ifadelerini kullandı.

KAOSUN SEBEBİ BU

İmamoğlu Suç Örgütü davasında yargılanan siyasetçilerin bu sırrı yalanla sakladığının altını çizen Övür, Ekrem İmamoğlu'nun yalan vaatleri ile Özgür Özel'in bunları meşrulaştırma çabalarına dikkat çekti. Övür, "Bir siyasi ekip, siyaset yolculuğuna para ve yalanı bulaştırmışsa eskilerin deyimiyle abad olmaları mümkün değil. Bugün CHP'de yaşanan kaosun, şaibenin, yolsuzluk iddialarının asıl nedeni bu." dedi.

YALANCI ŞAHİTLER

İmamoğlu ile Özel'in sicilinin kabarık olduğunu belirten Övür, gazeteci Enver Aysever ile yaşanan polemiği hatırlattı.

Aysever'in Silivri Cezaevi'nde İmamoğlu'yla karşılaşmasında söylediği sözleri yazması üzerine Özgür Özel'in meydanlara çıkarak kendisini yalanladığını aktaran Övür, "Daha ilginci, CHP kamuoyunun iyi tanıdığı iki avukat da bu yalanın yalancı tanığı olmuştu. Sonra ne oldu? Enver Aysever hepsini yalanladı. Böyle onlarca siyasi yalanları var." diye konuştu.

TÜZÜĞE UYULSA ÖZEL GRUP BAŞKANI OLAMAZDI

Partideki hizip çatışmalarının tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar kirli yürütülmediğini vurgulayan Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son hamlesinin Özgür Özel ile arkadaşlarının ezberini bozduğunu dile getirdi.

CHP markası ile genel merkezin artık Kılıçdaroğlu ekibinde olduğunu belirten Övür, "Bu saatten sonra, partiyi saran kirliliği ve yolsuzlukları umursamayanların tüzüğe sahip çıkmasını da kimse ciddiye almaz. O tüzüğe uyulsaydı, Özgür Özel kendisini Meclis tüzüğüne dayanarak grup başkanı ilan etmez, edemezdi." dedi.

DİKKATE ALINSA CHP REZİL DURUMA DÜŞMEZDİ

Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar'ın yaklaşık bir yıl önce yaptığı tarihi uyarıyı köşesine taşıyan Övür, Baydar'ın partiden ihraç edilme sürecini paylaştı. Baydar'ın mahkeme kararıyla durdurulan ihracı öncesinde yayınladığı metinden uzun alıntılar yapan Övür, şu ifadeleri kullandı:

"Bir gerçeğin çok iyi anlaşılması gerekiyor! Eğer mahkemeden, kurultay iradesinin sakatlandığı gerekçesi ile mutlak butlan kararı çıkarsa bu; CHP Genel Başkanlığı'nın para ve çıkar karşılığı değiştirildiğinin açık tescili olarak siyasi tarihimize geçecektir. Asıl dikkat çekilmesi, tartışılması gereken nokta budur. Bu durum yalnızca CHP için değil, devletin güvenliği için de çok ciddi bir tehdit anlamına gelir."

Özgür Özel'in bu uyarıları dinlemediğini belirten Övür, "Eğer dün bu uyarılar dikkate alınsa ve siyaseten bir çözüm üretilseydi, bugün CHP siyasi tarihimizin en rezil durumuna düşürülmezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel