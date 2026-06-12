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Beyaz et sektörüne operasyon: İşte denetim kayyumu atanan 13 şirket! | Gözaltı listesinde isim isim

İstanbul merkezli 8 ilde beyaz et sektörüne yönelik haksız fiyat artışı ve rekabet ihlali gerekçesiyle dev operasyon düzenlendi; Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın temel gıdaya adil ulaşımı için 32 şüphelinin gözaltına alındığını ve 13 şirkete denetim kayyumu atandığını açıkladı. Şirketer arasında Banvit, Lezita, Epiliç, Şenpiliç gibi tanınan markalar yer alırken Takvim gözaltı listesine ulaştı.

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Beyaz et sektörüne operasyon: İşte denetim kayyumu atanan 13 şirket! | Gözaltı listesinde isim isim
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  • İstanbul merkezli 8 ilde beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yapan 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, dört bakanlığın koordinasyon içinde tüketici haklarını korumak için çalıştığını açıkladı.
  • Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atanarak piyasa düzeni kontrol altına alındı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda serbest rekabet ortamını ihlal eden şirketler hedef alındı.
  • Bakan Gürlek, haksız kazanç ve piyasa manipülasyonuna karşı operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

İstanbul merkezli 8 ilde, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı yaptığı ve tüketiciyi mağdur ettiği gerekçesiyle dev bir adli operasyon düzenlendi.

32 GÖZALTI 13 ŞİRKETE DENETİM KAYYUMU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, serbest rekabet ortamını ihlal ettiği belirlenen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı uygulandı. Ayrıca, vatandaşların temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması amacıyla soruşturma altındaki 13 şirkete denetim kayyumu atandı.

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DENETİM KAYYUMU

Devam eden bir adli soruşturma sürecinde şirket yönetimini tamamen devralmak yerine, mevcut yönetimin aldığı kararları, ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri hukuka uygunluk açısından adım adım incelemekle görevlendirilen mahkeme atamalı resmi bir denetçidir. Bu atamanın tüketici lehine en büyük faydası, soruşturma altındaki şirketlerin üretim ve tedarik süreçlerinin sekteye uğramasını engelleyerek piyasada ürün kıtlığı yaşanmasının önüne geçmesidir. Aynı zamanda bu sıkı denetim sayesinde; söz konusu şirketlerin stokçuluk yapması, malları satıştan kaçırması veya aralarında anlaşıp kartel oluşturarak suni fiyat artışlarına gitmesi engellenir; böylece vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz, adil ve şeffaf fiyatlarla ulaşması yasal güvence altına alınmış olur.

Beyaz et sektörüne operasyon: İşte denetim kayyumu atanan 13 şirket! | Gözaltı listesinde isim isim-2

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, dört bakanlığın koordinasyon içinde hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket etmektedir."

Beyaz et sektörüne operasyon: İşte denetim kayyumu atanan 13 şirket! | Gözaltı listesinde isim isim-3

"HİÇBİR USULSÜZLÜĞE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Beyaz et sektöründeki haksız kazanç ve piyasa manipülasyonuna karşı operasyonların kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir." dedi.

Beyaz et sektörüne operasyon: İşte denetim kayyumu atanan 13 şirket! | Gözaltı listesinde isim isim-4

Bakan Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İŞTE O ŞİRKETLER

  • ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ A.Ş.
  • ORVİTAL ORGANİK GIDA ÜRÜN VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • AS OFİS DAMIZLIK YUMURTA YEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • BAKPİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ANONİM ŞİRKETİ
  • BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
  • BUPİLİÇ ENTEGRE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • ABALIOĞLU LEZİTA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
  • AY-Pİ TAVUKÇULUK GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • GEDİK TAVUKÇULUK ve TARUM ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET AŞ (GEDİK)

GÖZALTI LİSTESİ

SıraAd SoyadŞirketGörevi
1Tolga GündüzBanvitCEO
2Emre KarabatakBanvitMuhasebe Müdürü
3Levent AytimurBanvitFinans Yöneticisi
4Mustafa Fahrettin AksoyAkpiliçYönetim Kurulu Başkanı
5Bahattin BakBakpiliçŞirket Ortağı
6Seyfi Sedat DemirciBakpiliçMuhasebe Müdürü
7Galip YeşilbaşAspiliçYönetim Kurulu Başkanı
8Arif Yakup KaplanAspiliçGenel Müdür Yardımcısı
9Onur ÖzkulBupiliçYönetim Kurulu Üyesi
10Mustafa BaramukBupiliçFinansman Yöneticisi
11Hüseyin DurmazBupiliçMuhasebe Müdürü
12Mehmet AydınErpiliçMüdür Yardımcısı
13Musa ErkalErpiliçMuhasebe Müdürü
14Mustafa EricekErpiliçYönetim Kurulu Başkan Vekili
15Nihat ÖzbeyGedikPazarlama Müdürü
16Hüsniye KaraGedikFinansman Yöneticisi
17Özer UstaHastavukGenel Müdür
18Özgür YılmazHastavukYönetim Başkan Vekili
19Özer MatlıKeskinoğluYönetim Kurulu Üyesi
20Pınar KapKeskinoğluMuhasebe Müdürü
21Başak KılıçŞenpiliçMuhasebe Müdürü
22Zeynep ÇiçekŞenpiliçFinansman Yöneticisi
23Batuhan TiryakioğluOrvitalYönetim Kurulu Başkanı
24Özkan GültekinOrvitalYönetici
25İsmail Hakkı AydınAypiYönetim Kurulu Üyesi
26Ergun AbalıoğluLezitaYönetim Kurulu Üyesi
27Muammer HarmancıLezitaGenel Müdür Yardımcısı
28Musa Örsan DursunLezitaFinansman Yöneticisi
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