AYM’den Berat Albayrak kararı: CHP’nin 128 milyar yalanı çöktü

AYM: ELEŞTİRİ SINIRI AŞILDI

CHP, kesinleşen kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, tazminat kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği ileri sürüldü.

AYM ise dosyayı ifade özgürlüğü kapsamında inceledi. Kararda, CHP'nin ana muhalefet partisi olduğu, Berat Albayrak'ın da Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olması nedeniyle eleştiri sınırlarının geniş olduğu belirtildi.

Buna rağmen Yüksek Mahkeme, siyasetçilerin de kişilik haklarının ve itibarlarının korunması gerektiğine dikkat çekti. AYM, özellikle suç isnadı içeren ve olgusal temeli bulunmayan ifadelerin ifade özgürlüğü korumasından yararlanamayacağını vurguladı.

128 MİLYAR İSNADI TEMELLENDİRİLEMEDİ

AYM kararında, dava konusu paylaşımda yer alan anlatımın yalnızca değer yargısı olarak görülemeyeceği, yer ve eylem belirten olgusal iddialar içerdiği ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, Merkez Bankası'nın idari ve mali açıdan özerk bir kurum olduğunu, para politikaları ve işlemlerine bankanın kendi organları tarafından karar verildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda AYM, CHP'nin paylaşımında ileri sürülen iddiaların Berat Albayrak'la doğrudan bağlantısının yeterince temellendirilemediği sonucuna ulaştı.

ALBAYRAK'IN ŞEREF VE İTİBAR HAKKI KORUNDU

Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemelerin CHP'nin ifade özgürlüğü ile Berat Albayrak'ın şeref ve itibarının korunması hakkı arasında adil denge kurduğunu değerlendirdi.

Kararda, CHP'ye verilen 40 bin liralık manevi tazminatın orantılı olduğu ve müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bulunduğu belirtildi.

AYM, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine oyçokluğuyla karar verdi.

Silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine ilişkin iddialar ise açıkça dayanaktan yoksun bulunarak kabul edilemez sayıldı.

Böylece Anayasa Mahkemesi, Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararını hak ihlali olarak görmeyerek CHP'nin başvurusunu reddetmiş oldu.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel