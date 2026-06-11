AYM’den Berat Albayrak kararı: CHP’nin 128 milyar yalanı çöktü
CHP’nin yıllarca Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü 128 milyar dolar algısı yargıdan döndü. Yerel mahkeme, istinaf ve AYM kararlarıyla isnadın delillendirilemediği, Albayrak’a yönelik tazminat kararının haklı olduğu ortaya konuldu.
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- Anayasa Mahkemesi, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 40 bin lira manevi tazminat ödemesine ilişkin kararda ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.
- İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın Albayrak'a hırsızlık isnadı niteliği taşıdığına karar vermişti.
- AYM, paylaşımda ileri sürülen iddiaların Berat Albayrak'la doğrudan bağlantısının yeterince temellendirilemediği sonucuna ulaştı.
- Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin istinaf başvurusunu 22 Haziran 2022'de esastan ve kesin olarak reddetmişti.
- Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemelerin CHP'nin ifade özgürlüğü ile Albayrak'ın şeref ve itibarının korunması hakkı arasında adil denge kurduğunu değerlendirdi.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik paylaşımları nedeniyle mahkum edildiği manevi tazminat kararında ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.
Yüksek Mahkeme, CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kullanılan dil ve görsellerin siyasi eleştiri sınırını aştığını belirterek, Albayrak'ın şeref ve itibarının korunması gerektiğine karar verdi.
CHP 40 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLMİŞTİ
Berat Albayrak'ın avukatı, 24 Şubat 2021'de CHP ve parti mensuplarının açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Albayrak'ın şeref, onur ve saygınlığının hedef alındığı gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.
İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılama sonunda CHP'nin bazı açıklamalarını siyasi eleştiri kapsamında değerlendirdi. Ancak CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından yayımlanan videoda kullanılan görsel anlatımın ve ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığı sonucuna vardı.
Mahkeme, söz konusu paylaşımın Berat Albayrak'a yönelik hırsızlık isnadı niteliği taşıdığına hükmederek CHP'nin 40 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
İSTİNAF DA KARARI ONADI
CHP, ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu. Başvuruda, paylaşımların siyasi eleştiri ve kamuoyu bilgilendirmesi kapsamında olduğu savunuldu.
Bölge Adliye Mahkemesi ise 22 Haziran 2022'de CHP'nin istinaf başvurusunu esastan ve kesin olarak reddetti.
İstinaf kararında, dava konusu paylaşımda Berat Albayrak hakkında kesin yargı içeren bir suç isnadında bulunulduğu, CHP'nin ise bu isnadı destekleyen herhangi bir mahkeme kararı, veri ya da delil ortaya koyamadığı belirtildi.
AYM: ELEŞTİRİ SINIRI AŞILDI
CHP, kesinleşen kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, tazminat kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği ileri sürüldü.
AYM ise dosyayı ifade özgürlüğü kapsamında inceledi. Kararda, CHP'nin ana muhalefet partisi olduğu, Berat Albayrak'ın da Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olması nedeniyle eleştiri sınırlarının geniş olduğu belirtildi.
Buna rağmen Yüksek Mahkeme, siyasetçilerin de kişilik haklarının ve itibarlarının korunması gerektiğine dikkat çekti. AYM, özellikle suç isnadı içeren ve olgusal temeli bulunmayan ifadelerin ifade özgürlüğü korumasından yararlanamayacağını vurguladı.
128 MİLYAR İSNADI TEMELLENDİRİLEMEDİ
AYM kararında, dava konusu paylaşımda yer alan anlatımın yalnızca değer yargısı olarak görülemeyeceği, yer ve eylem belirten olgusal iddialar içerdiği ifade edildi.
Yüksek Mahkeme, Merkez Bankası'nın idari ve mali açıdan özerk bir kurum olduğunu, para politikaları ve işlemlerine bankanın kendi organları tarafından karar verildiğini hatırlattı.
Bu kapsamda AYM, CHP'nin paylaşımında ileri sürülen iddiaların Berat Albayrak'la doğrudan bağlantısının yeterince temellendirilemediği sonucuna ulaştı.
ALBAYRAK'IN ŞEREF VE İTİBAR HAKKI KORUNDU
Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemelerin CHP'nin ifade özgürlüğü ile Berat Albayrak'ın şeref ve itibarının korunması hakkı arasında adil denge kurduğunu değerlendirdi.
Kararda, CHP'ye verilen 40 bin liralık manevi tazminatın orantılı olduğu ve müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bulunduğu belirtildi.
AYM, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine oyçokluğuyla karar verdi.
Silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine ilişkin iddialar ise açıkça dayanaktan yoksun bulunarak kabul edilemez sayıldı.
Böylece Anayasa Mahkemesi, Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararını hak ihlali olarak görmeyerek CHP'nin başvurusunu reddetmiş oldu.