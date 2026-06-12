Altı Üstü İstanbul başlıyor! İlk bölüm tarihi ve konusu belli oldu

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr. Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir. En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir. Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.

Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulurlar. İlk karşılaşma sert geçer. Naz ve Melek… Uzay ve Emir… Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır.

Kahkahaların ve umut dolu hayallerin arasında yaşanacak sarsıcı bir olay, Ziyankâr'ın dengesini sarsacaktır. Emir ise ilk kez sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu fark edecektir. Çünkü bazen bir insanın kaderi tek bir günde değişir. Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır.