CANLI YAYIN
Geri

CHP'de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer disipline sevk edildi

CHP’de Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için ihraç süreci başlatıldı. İki ismin, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer disipline sevk edildi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP Merkez Yönetim Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
  • CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 12 Haziran 2026 tarihli MYK toplantısında ülke gündemi ve partide son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiğini açıkladı.
  • İki belediye başkanı hakkında tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle disiplin süreci başlatıldı.
  • MYK toplantısında Parti Meclisi'nin aldığı olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması için görevlendirmeler yapıldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi.

CHP’de kurultay öncesi ihraç fırtınası (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)CHP’de kurultay öncesi ihraç fırtınası (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

MYK'DA DİSİPLİN KARARI

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, 12 Haziran 2026 tarihli MYK toplantısında ülke gündemi ve partide son dönemde yaşanan gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini açıkladı.

Sarı, toplantıda alınan kararlar kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.

CHP'de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer disipline sevk edildi-3

KURULTAY TAKVİMİ İÇİN GÖREVLENDİRME

MYK toplantısında ayrıca, Parti Meclisi'nde alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildi.

CHP'de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer disipline sevk edildi-4

İKİ BAŞKAN YDK'YA SEVK EDİLDİ

Alınan kararla birlikte Ahmet Serkan Tuncer ve Tanju Özcan hakkında disiplin süreci resmen başlatılmış oldu. İki belediye başkanının, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Sağlık Bakanlığından LGS öncesi ailelere ve öğrencilere mesaj
SONRAKİ HABER

Bakanlıktan LGS öncesi önemli tavsiyeler
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler