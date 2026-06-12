CHP'de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer disipline sevk edildi

MYK toplantısında Parti Meclisi'nin aldığı olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması için görevlendirmeler yapıldı.

İki belediye başkanı hakkında tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle disiplin süreci başlatıldı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 12 Haziran 2026 tarihli MYK toplantısında ülke gündemi ve partide son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiğini açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi.

Sarı, toplantıda alınan kararlar kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, 12 Haziran 2026 tarihli MYK toplantısında ülke gündemi ve partide son dönemde yaşanan gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini açıkladı.

KURULTAY TAKVİMİ İÇİN GÖREVLENDİRME

MYK toplantısında ayrıca, Parti Meclisi'nde alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildi.

İKİ BAŞKAN YDK'YA SEVK EDİLDİ

Alınan kararla birlikte Ahmet Serkan Tuncer ve Tanju Özcan hakkında disiplin süreci resmen başlatılmış oldu. İki belediye başkanının, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel