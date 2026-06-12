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Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu gözaltında!

CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde belediyede arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.

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Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu gözaltında!

Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 zanlı gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Silivri Belediyesi'ne ''Yolsuzluk'' operasyonu


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 zanlı gözaltına alındı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 zanlı gözaltına alındı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Operasyonda, aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, Silivri Belediyesi'nin önünde de polis ekiplerinin önlem aldığı görüldü.

Şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu gözaltında!-3 Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu gözaltında!-4 Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu gözaltında!-5
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